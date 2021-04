Nico Varrone vuelve a los LMP3

Arranca la temporada 2021 para Nicolás Varrone. El "Flaco + Vida", después de un comienzo de año sin actividad en pista, pero con mucha acción en el mundo Simracing, confirmó la continuidad de su carrera deportiva en el exterior.



El argentino estará presente en la temporada de Le Mans Cup con un prototipo Duqueine M30-D08 Nissan (LMP3) del equipo alemán Rinaldi Racing.

Recordemos que a mediados del pasado mes de octubre, Varrone con el equipo Rinaldi, arriba del LMP3, disputó la última fecha del campeonato 2020 en el circuito de Portimao, jornada en la que terminó quinto.

foto:https://twitter.com/CarburandoTV

Nico Varrone:



"Muy Feliz por esta nueva oportunidad internacional, me fui de Argentina con mucha ilusión y deseos que esto se concretara y se logró. Sin dudas que todos hicimos un esfuerzo, de nuestra parte gracias al apoyo incondicional de + Vida que confía en mí , José Manuel Balbiani por su gestión y en especial a Michelle Rinaldi quien hizo mucho para tenerme en su equipo.



Ahora toca dar lo mejor de la categoría y el auto me gusta mucho. Los test previos nos van a venir muy bien no sólo para mi adaptación sino también para trabajar en conjunto con todo el equipo" dijo Nico



Fuente: Corazón de F1

La categoría Le Mans Cup, comparte fines de semana con la European Le Mans Series, por lo que tendremos a Franco Colapinto y a Nicolás Varrone en un mismo circuito pero en distinto día.



Hacemos referencia a los circuitos de Barcelona (España), Paul Ricard (Francia), Monza (Italia), Spa Francorchamps (Bélgica), Portimão (Portugal). Básicamente en cinco de las seis fechas, de ambas competiciones, compartirán pista en un fin de semana.



El calendario completo de Colapinto en: "Franco Colapinto con grandes noticias"

Temporada 2021 de Le Mans Cup

14 /4 Barcelona Test (España)

Fecha 1: 17/4 Barcelona (España)

Fecha 2: 05/06 Paul Ricard (Francia)

Fecha 3: 10/07 Monza (Italia)

Fecha 4 : 21/08 Le Mans (Francia)

Fecha 5: 18/09 Spa Francorchamps (Bélgica)

Fecha 6: 24/10 Portimão (Portugal)