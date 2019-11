Puntos altos y bajos del semestre xeneize

En un 2014 para la olvido para cualquier aficionado del Xeneize, siempre quedan tips positivos por destacar. Aunque no se hayan obtenido campeonatos en todo el transcurso del año, la segunda mitad tuvo un cambio favorable.

La llegada del Vasco, quien armó el equipo con refuerzos que él no había pedido, le dio un cambio de mentalidad al plantel con jugadores de alto rendimiento y fortalenciendo zonas que parecían imposibles de solidificar. Empecemos:

Puntos altos:

Arruabarrena. Fue el motor anímico y futbolístico del nuevo Boca. Quien supo vestir y defender la camiseta azul y amarilla desde el lateral, también entendió cómo transmitir qué significa la institución y los jugadores respondieron. Primero, incrementó cambios al juego malo del equipo de Bianchi. Algunos inesperados, como poner a Colazo (mediocampista) en la posición de 3 y que cumpla a la perfección. Y otros más esperados y quizás previsibles como la aparición de César Meli, una mayor rotación del plantel y borrar jugadores de bajo rendimiento como Federico Bravo o Nahuel Zárate.

La defensa. Uno de los puntos más flojos del xeneize durante años. Siempre fue la línea de la que se hablaba en cada mercado de pases. Siempre se mencionaba algún nombre nuevo, que venía y no funcionaba. Pero este año parece que la mano del Vasco pudo más: con jugadores que no solicitó, la defensa mejoró en gran cantidad su nivel. Hasta con suplentes que tenían buen rendimiento. Marín-Cata Díaz-Forlín-Colazo. Esa fue la defensa titular que encaró gran parte del semestre, aunque también tuvo grandes aporte del Mariano Echeverría, Chiqui Pérez y Lisandro Magallán, como centrales, y Grana, quien cuando tuvo su chance sorprendió, e Insúa, quien ya se había ganado un lugar con Bianchi pero una lesión lo marginó de las canchas y Colazo se adueñó de su posición.

Los refuerzos. De esos famosos siete nuevos jugadores que se criticaron por incorporarse al Xeneize, casi destruyendo por completo un equipo, parece que acaparó todas las bocas. Desde Echeverría, el defensor que fue el último en firmar, que fue el más escandoloso, por no ser sumamente vital en Arsenal, hasta los demás, todos con grandes participaciones en sus ex- clubes. En el medio, cuatro jugadores, de lo mejor del mercado: César Meli, que trajo su buen nivel de Colón de Santa Fe para convertirse en el motor del equipo junto a Gago en el mediocampo; Federico Carrizo, alma de Central, fue el que mejor arrancó el torneo, siendo el único titular de los refuerzos que Bianchi puso frente a Newell´s en el estreno, pero terminó relegado con el paso de otros compañeros como el chileno José Fuenzalida, quien marcó un gol por Sudamericana, pero aún así fue uno de los rendimientos más flojos al igual que Gonzalo Castellani, armador de Godoy Cruz que “hizo agua” en la Bombonera.

Competividad entre delanteros. Con las compras de Calleri y Chávez, que fueron grandes revelaciones en All Boys y Banfield, respectivamente, parecía que los ya instaurados Gigliotti y Martínez, principalmente, perderían su lugar. Sucedió todo lo contrario: los que estaban desde antes, al ver qué iban perdiendo protagonismo, se motivaron y mostraron que también podían ser titulares. El Burrito fue quien más se motivó: tras no poder hacer pie nunca desde su llegada a Boca, el Torneo de Transición le sentó bien y tuvo partidos en los que fue clave. Gigliotti también aumentó su capacidad goleadora, pero que hoy casi nadie recuerda por su penal malogrado frente a River por la Sudamericana: una exageración.

Debut de juveniles. Pese a tener un equipo plagado de refuerzos y jugadores que ya estaban firmes desde antes, Arruabarrena logró encontrarle huecos para que los juveniles de Boca hagan su debut en La Bombonera. Encabezados por Andrés Cubas, el centrocampista que con sus robos y su temperamento se metió rápidamente al hincha de Boca en el bolsillo, el Vasco probó a varios que venían de La Candela: Franco Cristaldo, que ingresó vs. Arsenal y fue contundente con su entrada en Lanús desde el banco, que el segundo juvenil que más participación tuvo.

Con apenas un puñado de minutos, Leo Suárez debutó con la mayor y hoy está en España para vestir la camiseta amarilla del Villarreal. Además, Juan Cruz Komar y Matías Zaragoza debutaron en las derrotas frente a San Lorenzo y Gimnasia de La Plata respectivamente. Por su parte, el chico Jonathan Chmea miró el partido frente al Lobo junto a los suplentes y se quedó de demostrar su capacidad goleadora que lo caracterizó con los menores.

Puntos bajos:

2014 vacío. Otra vez como en el 2013, el Xeneize no tendrá en sus vitrinas trofeos para exponer con la fecha de este año. Subcampeón del Torneo Final, quinto en el Torneo de Transición, eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina a manos de Huracán y afuera en semifinales de la Copa Sudamericana por River. El mayor logro, sin embargo, fue el de haber clasificado a la Copa Libertadores (aunque todavía no esté resuelto si al repechaje o la fase de grupos), donde Boca buscará obtener su séptimo trofeo que lo permita jugar el Mundial de Clubes y sacarse la espina del 2007.

Gonzalo Castellani. A pesar de mencionar a los refuerzos como uno de los puntos altos de este último semestre, cabe destacar que hubo uno que estuvo totalmente a la inversa de las expectativas. Castellani, quien supo manejar los hilos de Godoy Cruz, llegó a Boca como, paradójicamente, una de las piezas claves. Pero fue una de las grandes frustraciones del Xeneize: además de ser el único nuevo jugador en no convertir un gol, Gonzalo no estuvo a la altura de lo que significa el club. Y eso al público le molestó. No se animó a “poner la patita” cuando tenía que hacerlo ni arriesgó su pellejo en alguna jugada. Totalmente contrapuesto a los esfuerzos de jugadores como César Meli o Andrés Chávez.

Depresión post- Sudamericana. Con el Torneo de Transición casi perdido, Boca apuntó con todo al certamen continental, donde lo esperaba su eterno rival River en semifinales: tras empatar sin goles en la Bombonera y que el Millonario le arruine la fiesta en el Monumental, después de que el 2004 y el 2000 sea una eterna vena para los primos, el Xeneize continúo su camino en el fútbol local para completar el fixture. Lanús y Gimnasia eran los apuntados. Con Lanús y Gimnasia, justamente, se mostró un cara apática. Un equipo desganado, que no jugaba por nada y con los ánimos por el suelo. Frente al Granate pudo empatarlo en la segunda mitad, pero con los platense perdieron en la Bombonera en lo que fue el cierre de un año para el olvido.

Carlos Bianchi. Luego de que los resultados no den lo previsto, con los jugadores que el Virrey solicitó, Bianchi tuvo que dar un paso al costado: perdió con Newells, venció a Belgrano en Córdoba por la mínima y fue goleado por Rafaela y Estudiantes. 3 puntos de 12 sacó el equipo de Carlos que no le encontraba la mano y parecía que no quería encontrársela. Con pocos cambios y sorpresas en el campo, sin ideas y siempre declarándole a la prensa que “se jugó bien”. Su ida más la incorporación de Arruabarrena como DT le dieron un cambio de aire rotundo a Boca, que se notó en cada partido, aunque no pudo consagrarse tras los malos resultados de Bianchi, que lo terminaron alejando de la punta en la recta final.

La dirigencia vs. la historia. El Presidente Angelici y sus actitudes fueron las más repudiadas en cada cántico de la Bombonera. Primera, se deshizo de Juan Román Riquelme, ídolo eterno del club, y luego de Carlos Bianchi. Aunque sus rendimiento quizás, internamente, no eran los mejores y el ambiente estaba algo tieso, el público se fastidió con el accionar del presidente. Para ponerle la frutilla al postre; el estadio. La mítica Bombonera que vio ganar decenas de títulos y fue espectadora de lujo de varias vueltas olímpicas, parece tener una remodelación. ¿Remodelación? ¿O estadio nuevo? En los pasillos se comenta de la segunda opción, una nueva obra. Coincidiendo en la mudanza del predio donde entrena a Ezeiza, Casa Amarilla parece ser el apuntado para ceder sus terrenos para construir un recinto más espectacular. Si bien las instalaciones de la actual Bombonera no son las mejores, Angelici parece repudiarlas al punto de querer mudarse. ¿Y la gente y la historia? Ofendida.

