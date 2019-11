Sánchez: "Volví para quedarme muchos años"

El mediocampista uruguayo pasó de ser resistido a una valuarte fundamental dentro de la cancha. Con la llegada de Ramón Díaz al banco de suplente del Monumental, debió abandonar el club por la puerta de atrás y su futuro parecía estar más lejos que cerca. Sin embargo, la vida siempre da revancha y él la tuvo. Con la llegada del Muñeco, su rol cambió y hoy vive uno de los mejores momentos de su carrera. "Por suerte tuve una segunda oportunidad, algo que muy pocas veces pasa, y hoy, jugando a este nivel, sí me siento yo mismo", admitió.

Feliz y entusiasmado por el gran momento que transita, Carlos Sánchez no se olvida del pasado, de aquellos malos tiempos donde tuvo que ir a Puebla de México, cuando no era tenido en cuenta. "Para mí fue un shock tremendo irme de River. Eso fue lo que me cambió la cabeza. En la última etapa en el club no era yo, no me sentía yo mismo", expresó en diálogo con Olé.

A su vez, reafirma que la distancia le sirvió para recapacitar sobre la magnitud de la institución. "Es que lo ves desde afuera y te das cuenta de un montón de cosas que adentro no las sentía. Lo ves desde lejos y pensás: “Mirá de qué club me fui, dónde estuve”. Por eso mi esperanza siempre fue volver, pero sabía que para eso iba a tener que cambiar muchísimo", manifestó.

Dos entrenadores marcaron su carrera uno para bien y otro no tanto. Desde la llegada de Ramón Díaz, el uruguayo no tuvo lugar en el equipo y fue obligado a buscar nuevos rumbos. Pese a esto, no le guarda rencor y avala la decisión del riojano. "Si yo fuera él también me hubiera sacado y hubiera buscado otro jugador en mi puesto, por eso lo acepté, lo entendí: no estaba a la altura de River. Darme cuenta de eso me marcó y después, con Marcelo ya fue distinto", confirmó. Asi mismo, no oculta su gratitud con el actual entrenador Millonario. "Gallardo me hizo mejor jugador de lo que era. Hoy siento que soy yo de nuevo, que tengo un envión importante y con más experiencia para aportarle al equipo", sentenció.

Un gran semestre quedó atrás y nuevos objetivos aparecen en el camino del actual. Se viene el multitudinario campeonato de 30 equipos, la Recopa frente a San Lorenzo, Suruga Bank y además, pero el plantel tiene en claro que el objetivo primordial es la Copa Libertadores, esa gran obsesión riverplatense. "Para mí siempre fue un anhelo jugar la Libertadores con esta camiseta, y ahora creo que además vamos a tener chances para pelearla, hay un gran grupo, un gran equipo, vamos a tener que luchar hasta el final", concluyó.