Blanco: "Espinoza es chico todavía, tiene mucho que aprender"

Arrancó caliente el clásico en Parque Patricios. El volante e hincha del Ciclón contó, luego de la caída por la mínima ante el Globo, qué pasó realmente antes de iniciar el encuentro: “Yo lo conozco a Espinoza, ya hablé con él. Es chico todavía, tiene mucho que aprender pero siempre hay un loquito afuera esperándote. Hoy estas con tu gente acá y te haces el cancherito pero no podes pisar un escudo, no lo podes patear, queda muy feo. Con esas cosas no se jode” sentenció furioso el jugador Azulgrana.

Más allá de que el equipo de Bauza perdió un partido fundamental por la lucha punto a punto con Boca y el pelotón que viene más atrás, Blanco minimizó la derrota: “Perdimos un partido, no es la muerte”. Aunque reconoció: “Cuando uno pierde se va enojado y con bronca pero estamos tranquilos. Queda mucho por delante, no podemos agrandar demasiado esto porque es una derrota que obviamente no la esperábamos pero está dentro de las reglas de juego así que a pensar en lo que queda”.

El mediocampista hizo una autocrítica y se reprocha que “cuando tuvimos las situaciones no las pudimos concretar y no estuvimos tranquilos para superar el momento en que ellos tuvieron la pelota en el primer tiempo”. Está más que claro que hace tiempo que San Lorenzo no muestra su mejor versión futbolística y eso se nota no solo en el desarrollo del juego sino también en el resultado final. Y aunque Seba diga que “no siempre se puede jugar bien”, su equipo tiene la obligación de hacerlo por el mero hecho de estar en la punta del Campeonato.

“En el primer tiempo costo mucho ganar el mediocampo, hicimos un desgaste muy grande sobre todo en lo físico. No jugamos el partido que quisimos y ellos encontraron un gol de tiro libre cuando el partido estaba aplacado y listo no hay mucha más explicación”, resumió.

San Lorenzo deberá aguardar por el resultado de River-Boca para saber si sigue como líder del Torneo o se queda en el segundo lugar detrás del Xeneixe. Por ahora, sólo por ahora es el único puntero.