Parodi: "No hemos estado bien con la pelota, asi que debimos recurrir a meter y sacrificarse"

Tras la victoria frente a Defensa y Justicia el viernes por la noche, Belgrano se volvió a meter en la conversación para ingresar a la liguilla pre-libertadores. Lucas Parodi convirtió el gol del triunfo, el volante es uno de los jugadores de mejor rendimiento del plantel del “Ruso” Zielinski . El oriundo de Villa Allende hablo sobre la actuación de Belgrano.

Si bien el Pirata no está jugando de la mejor manera, la actitud es lo que está haciendo salir a flote el barco nuevamente: “En estos últimos partidos no hemos estado bien con la pelota, así que debimos recurrir a meter y sacrificarse, jugando como dice la tribuna “a lo Belgrano”. Se notó bien ante Colón y Defensa y Justicia, no estar finos en los pases hace que cambies de forma de encarar algunos tramos del partido, pero bueno, teníamos que ganar estos encuentros como fuese y lo pudimos hacer” dijo el volante.

El buen momento de Parodi no es reciente, porque ya venia siendo una de las revelaciones del campeonato. El mediocampista celeste surgido de las inferiores es titular indiscutido en este Belgrano, y el comentó como vive este gran momento: “Le agradezco al entrenador la confianza que me ha dado y me siento con fuerzas para estar entre los 11. He aprovechado la oportunidad que se me da y espero seguir haciéndolo. Belgrano tiene muy buenas inferiores y todos saben cómo se trabaja allí. Además, en la reserva hay varios chicos con muchas condiciones que están esperando su chance. El gol ante Defensa y Justicia arrancó con “Gabi” (Alanís), la toco yo que se la doy al “Chino” (Zelarayán) que se la pasa a Iván Etevenaux y su centro fue justo para que la conectara. Todos de inferiores del club”.

Otra vez con Belgrano peleando para ingresar en la liguilla Pre-Libertadores, el futbolista tiene bien en claro lo que se juegan en estas tres fechas restantes: “Nos quedan tres finales más. Son partidos muy difíciles y tenemos que estar muy concentrados para lograr jugar bien y conseguir los resultados que nos permitan clasificar a la liguilla. Claro que lo importante ahora es ganar, si se lo hace jugando bien, mejor. Hemos hecho un gran campeonato y tenemos que hacer el esfuerzo final para conseguir la clasificación que sería muy lindo para el grupo y para la gente que nos ha bancado desde el inicio de la temporada”, expresó Parodi.

El conjunto de Córdoba volverá a jugar por el campeonato como visitante frente a San Martin de San Juan, recordemos que hay fecha FIFA este fin de semana por lo que no habrá partidos por el torneo local.