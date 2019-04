Rodolfo Arruabarrena: "El mejor es el que suma más puntos"

Rodolfo Arruabarrena, director técico de Boca Juniors, sostuvo una charla telefónica con Télam, en la que habló de varios temas, incluida la recta final del torneo siendo el Xeneize el puntero absoluto con seis unidades arriba de San Lorenzo.

El primer tema que tocó fue el del arbitraje, del cual se habla mucho y para mal, por todas las decisiones mal tomadas de los silbantes durante el certamen. Sin embargo, dijo que confía pese a las presiones políticas que puede haber: “Estamos en un año político tanto en Boca como en AFA y el país. En el momento del final de un torneo siempre se dicen muchas cosas: que los arbitrajes, que las incentivaciones, que las presiones políticas… Creo que todo eso no será un obstáculo para que finalmente en el campeonato se corone el mejor. No nos cobraron un penal claro en el superclásico de Córdoba y contra Crucero no le dieron a ellos uno que fue. Siempre se habla de estas cosas, pero yo confío en los árbitros. Lo único que digo es que nosotros, en esta instancia, no tenemos que ser tontos y cometer errores como (Fabián) Monzón”, dijo recordando el error del jugador al hacerse expulsar ante River en el amistoso de este fin de semana.

Reconoce que muchos prefieren el juego de Central, pero dijo que lo que decide que equipo es el mejor es la cantidad de puntos que se realicen en el campeonato y quiero que Boca lo sea: “Muchos dicen que Rosario Central es el mejor equipo y creo que sí, que juega muy bien y tiene un estilo definido. Pero el mejor es el que suma más puntos siempre. Trataremos de serlo en el torneo y en la Copa Argentina”.

Cuando se le preguntó sobre cómo le gustaría que se recuerde a este grupo en caso de salir campeones comentó que: “No sé como se recordará a este Boca con el tiempo si se logra el objetivo. Si el equipo de Tévez, el de Gago, el de Orión o el de Cata. Quizás también como el del único técnico campeón que salió de las divisiones inferiores del club. Me da lo mismo" Y dejó claro que tanto a él como a la afición solo les interesa una cosa: "Al hincha de Boca y a mí lo único que me importa es salir campeón”.

Arruabarrena mostró su desagrado por no poder jugar a la misma hora que San Lorenzo, que lo secunda en la tabla, pero aunque no le gusta lo acepta: “Pero la reglamentación dice que recién en la última fecha es obligatorio y hay que aceptarlo. Si nos toca jugar en el último turno, lo tenemos que aceptar. Otras veces nos tocó antes”.

Respecto a la unión que hay en el plantel, dejó claro que siempre han estado apoyándolo y que todo lo que se hablaba sobre rotura de vestidor era mentira: “Este grupo está muy unido. A mí siempre me bancó y eso lo valoro mucho. Cuando quedamos eliminados de la Sudamericana se empezó a hablar de ‘puterío’ y sin embargo no fue así. Ellos me sostuvieron y después de la Libertadores también. Es un plantel fuerte. Siempre que se habló de internas fue mentira”.

El 'Vasco' a tiene el año cumplido dirigiendo a Boca, club que lo formó como jugador y en su charla con Télam contó cómo fue la decisión de llegar al banquillo azul y oro: “Fue en un momento inesperado, dije que sí porque estaba preparado para hacerlo. La verdad que pensaba tomar con mi cuerpo técnico un tiempo de descanso y empezar a ver oportunidades de trabajo recién en enero del 2015. Pero salió esto y no me podía negar. Esta oportunidad no te llega todos los días”.

Y por último, negó tener diferencia con Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme: “Siempre tuve y tengo un trato cordial con Carlos. Cuando me llamaron a dirigir a mí recién me enteré que no estaba más en el cargo y luego, antes de asumir, todos saben que hablé con él. En cuanto a Riquelme, soy muy sincero cuando digo que no me molestan sus palabras. Es un ídolo como Guillermo (Barros Schelotto) o Martín (Palermo). Al nivel de Alonso en River o el ‘Bocha’ en Independiente. Cada uno puede decir lo que quiere y más él, que es palabra autorizada en Boca”, cerró.