D'Alessandro:"Con Gallardo no hubo ningún problema"

Andrés D'Alessandro se refirió a la discución que tuvo con el entrenador cuando fue reemplazado cerca del final del encuentro que ganó River en el Monumental ante Banfield por la primera fecha del torneo de Primera División: "Con Marcelo no hay ningun problema", dijo a pesar de que se lo vio fastidioso cuando salió del campo de juego. "No me gusta salir nunca. Quiero jugar siempre, pero obviamente el que da las ordenes es él. Después en la ducha lo entiendo. No hay ningún problema, me sacó para descansar. Con Marcelo me llevo diez puntos", expresó el Cabezón para terminar con la polémica.

En la gran victoria por 4-1 ante Banfield, D'Alessandro marcó el tercer gol del equipo y además jugó uno de sus mejores partidos desde su vuelta al club de Núñez. "En el gol me quedó justa, había que no errarle al arco porque Hilario Navarro venía del piso, de tirarse a la de Martínez que dio en el palo. Valoro haber llegado cerca del área, hoy se me dio", explicó el enganche, quien volvió a convertir con la camiseta de River por torneos de AFA luego de 13 años.

"Considero que mi rendimiento ha sido positivo, marcando el tercer gol que nos aseguró el triunfo aunque mucho más conforme estoy con lo que realizó el equipo. Hicimos un buen partido, como se había planificado, con control de pelota, juego equilibrado, atención en las marcas y contundentes en el área de en frente", analizó D'alessandro, quien ganó la Recopa Sudamericana el jueves pasado, su primer título internacional en River.

El enojo de D'alessandro con Gallardo

El gol de D'alessandro