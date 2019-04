¡Clasificados!

El once alternativo que presentó Marcelo Gallardo en el Monumental empató 1 a 1 ante Emelec y consiguió poner a River Plate en la próxima fase de Copa Libertadores. A pesar de no jugar habitualmente juntos, los once hoy titulares hicieron un prolijo trabajo y dejaron en claro que en River hay recambio. Emelec fue el primero en convertir tras un error de Martínez Quarta. Minutos después, Mora igualaría el encuentro.

Al comenzar el encuentro, fue el equipo ecuatoriano quien tomó la iniciativa haciéndose dueño de la pelota, aunque dicha acción no duró más de 10 minutos, tiempo que tardó el conjunto Millonario en meterse en partido. Los delanteros Rodrigo Mora, Carlos Auzqui y Marcelo Larrondo estuvieron atentos, aunque los problemas de River estaban en la generación de juego, por lo que no les era fácil recibir la pelota con comodidad. A pesar de que el conjunto local fue un poco más que su rival, no logró plasmarlo en el resultado, por lo que el entretiempo llegó en cero para ambos cuadros.

Desde el minuto cero del complemento, volvió a jugar en la Primera Arturo Mina, quien entró por el juvenil Olivera, que había presentado molestias minutos antes del descanso. En los números, River era dominador, sin embargo, en una aislada jugada se desentendieron Augusto Batalla y Martínez Quarta, lo que hizo que el delantero de Emelec, Preciado, solo tuviera que empujar la pelota para poner la ventaja parcial para los ecuatorianos.

Solo seis minutos después llegaría el empate de River. Por la banda izquierda, Carlos Auzqui superó su marca metiéndose en el área y siendo derribado en la misma. El encargado de ejecutar sería el capitán Rodrigo Mora, quien lo hizo a la perfección y puso el empate para el conjunto Millonario. El tanto coincidirá con los ingresos de Lucas Alario y Sebastián Driussi, movimiento de Marcelo Gallardo para sellar el partido. Aunque ninguno de los dos pesó en la media hora que estuvieron en cancha.

Desde el empate hasta los 80 minutos, River fue total dominante del encuentro, pero una vez más, no pudo obtener la ventaja. Los últimos diez minutos fueron un constante ida y vuelta con dos equipos que no se conformaban con el empate. En los minutos adicionados, Carlos Auzqui tomó un rebote en el área y remató por arriba del arquero, pero el balón dio en el travesaño y le negó al ex Estudiantes la posibilidad de darle la ventaja al local.

Con este resultado, River Plate ya se encuentra en los octavos de final, por tercera vez consecutiva en la Copa Libertadores, y solo resta saber en qué posición clasificará. Emelec, por otro lado, queda tercero con 4 puntos y debe ganar los dos encuentros que le quedan. El conjunto argentino enfrentará a Melgar el próximo jueves en Perú, y el jueves siguiente recibirá al DIM en el Monumental. Los ecuatorianos visitarán al DIM el 16 de mayo y recibirán a Melgar el 25 de mayo.

