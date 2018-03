Lavallén: "Fue un partido chato, pero ellos tuvieron una y se llevaron los tres puntos"

Google Plus

Pablo Lavallén no quedó satisfecho con la actuación de su Belgrano en la derrota ante Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas, que puso punto final a la racha del Pirata de siete encuentros sin caer por Superliga.

"Creo que no fue un buen partido de ninguno de lo dos, hubo muchas imprecisiones y el partido no fue bien jugado. Tuvimos un buen segundo tiempo. En el primer tiempo tuvimos, por momentos, un poquito de control, encontramos algunos espacios y algunas aproximaciones. Pero en el segundo tiempo ellos con un par de llegadas nos complicaron y en un centro desgraciado termina una pelota sucia empujándola el 'Morro' [García] y se llevaron la victoria", señaló el técnico celeste.

"No nos vimos desbordados por Godoy Cruz"

"En el segundo tiempo no fuimos claros, no tuvimos circulación de pelota y la pelota siempre salió sucia. En el primer tiempo tuvimos momentos de conexión entre Suárez, Ortíz y los delanteros. Hay mucho por corregir y trabajar. No nos vimos desbordados por Godoy Cruz, le vi hacer grandes partidos. El partido fue chato. Parecía que terminaba en el 1-1 porque ninguno de los dos terminaba de ser superior al rival, pero esto es por goles y ellos tuvieron una y se llevaron los tres puntos", añadió Lavallén.

Además, el entrenador del Pirata explicó que buscó con los ingresos de Joel Amoroso, quien volvió a las canchas tras dos fechas de ausencia, y de Aguirre.

"Buscamos con la velocidad de Joel Amoroso y Aguirre por las bandas quizá podíamos inquietar más y jugarnos mano a mano con Angileri, pero justo vino el gol de ellos y después retrocedieron y fue difícil entrarles", dijo el entrenador. La intensión de los cambios a veces no termina saliendo, no fue en general un buen partido y lógicamente tengo mi responsabilidad", expresó Lavallén.