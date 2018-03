Tevez: "El 'Esto es Boca' tiene que quedar claro"

Google Plus

Faltan dos días para el partido entre Boca Juniors y River Plate por la Supercopa Argentina a disputarse en Mendoza. Ambos clubes llegan a este partido con una victoria en la última fecha y van por todo en la segunda final que se disputan entre sí a lo largo de la historia. Carlos Tevez habló en conferencia de prensa este mediodía y resaltó la importancia de este encuentro ante el Millonario.

"Nosotros le damos la misma importancia que le da el hincha. Esto es una final, una copa más. Hace mucho tiempo que no se juega una definición así y sabemos que el que gane quedará en la historia. Cuando nos ponemos la camiseta de este club somos conscientes de que hay que dejar todo, y el miércoles tenemos que volver a esa mística ganadora y a lo que es Boca. El 'esto es Boca' tiene que quedar claro”, resaltó el Apache.

"Creo que se va a definir en los 90 minutos. Se jugará con un nivel alto de intensidad, de presión, de poco juego como suele suceder. Será un partido de ajedrez."

A pesar del presente del conjunto azul y oro que se encuentra afianzado en la cima de la Superliga, manifestó que no hay un favorito para el partido del miércoles: "Ninguno es más favorito que el otro. Hay clásicos en los que ellos llegaron en mejor forma y ganamos nosotros, y también al revés. Es un solo partido, se lo va a llevar el que menos se equivoque y esté más en los detalles. Será palo y palo".

Además. Tevez aclaró que pase lo que pase no cambiará todo lo realizado en Boca hasta el momento: "Es cierto que nos puede marcar una derrota, pero no va a opacar lo que venimos haciendo en la Superliga. Estamos primeros hace mucho tiempo, no se puede comparar un partido, por más que sea una final con todo un campeonato".

Por último, dejó un mensaje de paz en medio de la tensión que se vive a días del clásico ante River: “Tenemos que decirle a la gente que es un partido de fútbol, que es un espectáculo que tenemos que dar los dos equipos. Tenemos que dar el ejemplo desde adentro de la cancha. Gane quien gane, el que pierda tiene que tener la grandeza de saber que ha dejado todo y darle el respaldo a la gente para que pueda volver tranquila a su casa”.