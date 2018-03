Habló Alfonso Parot en conferencia de prensa

Google Plus

Alfonso Parot tiene la misma cantidad de goles que Marco Ruben y Agustín Maziero en esta Superliga. Para un defensor como el chileno, no deja de ser todo un halago haberse hecho presente en los dos últimos juegos del equipo.

"Ya me había pasado en Huachipato esto de hacer dos goles en dos partidos seguidos", dijo el trasandino en diálogo con la prensa. "No sé si estoy pasando por mi mejor momento en el club; sí sé que espero dar mucho más", dijo el ex jugador de Universidad Católica.

El lateral izquierdo nacido en Talca hace 28 años, también utilizado como zaguero central, les anotó a Vélez y a Chacarita con la misma fórmula: centro de Gil y cabezazo al fondo de la red. "Trabajamos mucho la pelota parada. Hay que aprovechar que el Colo (Leonardo Gil) tiene una pegada extraordinaria", dijo el chileno que jugo dos sudamericanos con la selección de sus país.

Pese al error que cometió en la jugada previa al gol de Chacarita, selló una aceptable faena: "Me siento mucho mejor física y tácticamente. Me ayudó mucho la pretemporada que pude hacer junto a mis compañeros, pero tengo que seguir mejorando. La levantada del equipo ayuda para que crezcan los rendimientos individuales", con esta frase terminó el futbolista chileno la conferencia de prensa.

El chileno llego a Rosario Central proveniente de Universidad Católica de Chile y aterrizó al club de Arroyito de la mano de Paolo Montero (ex entrenador de Rosario Central). El "Poncho" tiene 17 partidos con "El Canalla".