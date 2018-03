Previa Vélez vs Estudiantes: con Mariano Pavone en el medio

Google Plus

Vélez no está pasando por sus mejores; no gana desde la fecha 17, los puntos recolectados en esta Superliga no son los esperados y está en la puerta de la zona roja de los promedios.

Bajo todo este contexto, el ‘‘Fortín’’ recibe en Liniers al ''Pincha'', quien dará todo para seguir sumando puntos en la tabla de posiciones y asegurarse de este modo su pase a las competencias internacionales del año entrante.

Situación local

Los comandados por Gabriel Heinze vienen de una seguidilla no muy positiva para el club. Su última victoria fue contra un River debilitado en la fecha 17, partido en el que solo habría un gol (Robertone) y seria del conjunto Velezano.

Posterior a eso, Vélez no pudo contra Racing y en los últimos dos encuentros rescató un punto luego de empatar tanto con Rosario Central como con Arsenal el fin de semana pasado.

Mientras tanto, en la tabla de posiciones tiene acumuladas 23 unidades en 20 presentaciones (6G, 5E y 9D), con un porcentaje del 38,33% de los puntos pero lo complicado está en los promedios, donde Vélez está en la quinta posición comenzando desde abajo lo cual significa que los fortineros deben empezar a ganar o de lo contrario perderán la categoría.

Uno menos para Heinze

En el día de ayer pasadas las 4 de la tarde se confirmó una lesión que modifica la paradigma de Vélez para este sábado, hablamos de Jesús Méndez.

Según el comunicado oficial que envió el club Méndez ''sufrió una lesión muscular del sóleo de pierna derecha. La recuperación le demandará aproximadamente tres semanas.’’

Por lo tanto, el volante central no estará presente en principio contra Estudiantes y luego, según como evolucione su lesion, se perderá algún otro encuentro.

Situación visitante

Un presente muy antagónico es el de Estudiantes respecto al de Vélez.

El equipo de Lucas Bernardi suma dos partidos sin ganar con un empate y una derrota. En la última fecha no pudo ser superior a Godoy Cruz en su visita al Estadio Único de La Plata.

Sin embargo, esto no complica la situación del Pincha. Con 31 puntos se encuentra entre los 10 mejores clubes ubicados en la tabla de posiciones que, de seguir sumando de a tres, puede entrar entre los mejores 5 y asegurarse su pase a la Copa Libertadores.

Los visitantes

Entre los convocados por Bernardi se encuentra el defensor Sebastián Dubarbier quien volvió a estar concentrado después de varios meses en la fecha anterior.

¿Los ausentes? Rodrigo Braña, Leandro Desábato y Lucas Melano ¿El motivo? el choque de Copa Libertadores ante Santos el jueves próximo en el Centenario de Quilmes.

Un dato: entre los convocados está Mariano Pavone, figura historia con larga trayectoria en Vélez que sin dudas va a estar en los ojos de todos este sábado.

Érase una vez

Allá por el 1931, estas dos entidades futboleras se cruzaron por primera vez en La Plata en un partido en el cual el historial se abrió a favor del ''Pincha'' gracias a resultado final: 2 a 1.

Si seguimos recordando la historia entre los clubes, en 1951 y en 1989 Estudiantes convirtió 7 goles en ambos partidos (Vélez descontó 1 en 1989) dejando registrada la máxima goleada para los de la Plata como local. Mientras que como visitante, en 1950 goleó 4 a 1 en el José Amalfitani.

En cuanto a los velezanos, su máximo desempeño fue en 1936 donde venció por 6 a 1 al Pincha visitante. Pero su mejor rendimiento en La Plata no es muy lejano, hablamos del 2011 donde ganó en el Estadio Único por 4 a 0.

En primera división jugaron un total de 164 partidos. Vélez Sarsfield ganó 61 y señaló 234 goles. Mientras que Estudiantes de La Plata venció en 54 oportunidades y conquistó 217 tantos. Empataron en 49 ocasiones.

Última batalla

Según los registros, la última vez que ambos equipos se cruzaron en primera fue en la fecha 15 del Campeonato 2016/17. El encuentro fue en el José Amalfitani nuevamente donde el Fortín pisó fuerte como local y ganó 3 a 2 con doblete de Pavone y Zabala mientras que Solari y Toledo descontaron para el Estudiantes visitante.

Por otro lado, en 2015, en la fecha 25 para ser exactos, el conjunto platense venció 1 a 0 en Liniers con gol de Cerutti, siendo este el último encuentro en el que ganó en lugar de visita ante Vélez.

Posibles formaciones

Vélez: César Rigamonti; Hernán De la Fuente, Fabián Cubero, Luis Abram o Marco Torsiglieri y Joaquín Moreyra, Nicolás Domínguez, Santiago Caseres, Lucas Robertone y Matías Vargas; Mauro Zárate y Agustín Bouzat.

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gastón Campi y Sebastián Dubarbier; Matías Ruíz Díaz, Iván Gómez, Fernando Zuqui y Marco Borgnino; Juan Ferney Otero y Mariano Pavone.