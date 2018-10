Barros Schelotto: "Era una injusticia si perdíamos este partido"

Boca Juniors obtuvo un punto en suelo brasileño tras haber igualado 1-1 ante Palmeiras en otra agónica definición. Keno había marcado el primer gol del partido a los 90’, pero en el tiempo de descuento, Carlos Tevez decretó la paridad ante el Albiverde. Tras la igualdad, Guillermo Barros Schelotto habló con la prensa y analizó lo sucedido en el Allianz Parque.

"El equipo hizo un partido inteligente, muy bueno. Ellos tienen jugadores muy rápidos y los pudimos neutralizar. No habían manejado la pelota, no nos llevaron por delante, era una injusticia si perdíamos este partido. Boca jugó muy concentrado y muy metido, un encuentro típico de Copa Libertadores", comentó el entrenador del Xeneize.

"Ojalá el premio sea el campeonato y la Copa porque los jugadores lo merecen".

Si bien, el club de la ribera no se trajo los tres puntos, el dt resaltó la actitud que tuvo el equipo durante los 90 minutos: "Nos vamos conformes con el juego y con la manera en que lo hicimos. Sumamos de visitante contra un rival que es candidato como nosotros, que tiene aspiraciones y que juega muy bien, como nosotros. Me gusta que la personalidad aparezca cuando tiene que aparecer. Hoy el equipo mostró carácter y jugamos de igual a igual, nunca fuimos superados por el rival".

Con respecto al partido del Apache, Guillermo confesó: "La idea con él era ponerlo en los últimos veinte minutos para explotarlo en la parte final, tenía tres entrenamientos encima y recién venía de la lesión. Por eso pensamos en ponerlo 20 o 30 minutos para que se sintiera bien y no desgastarlo en el transcurso del partido".

Por último, el entrenador habló sobre el estado de algunos jugadores que fueron reemplazados: "Lo de Cardona no me preocupa, seguramente sea sólo una sobrecarga. En cambio lo de Paolo me parece que no va a llegar al domingo y no sé cuanto más. No sé que tiene, pero el médico enseguida pidió el cambio".