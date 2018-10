Gallardo: "Nos vamos conformes con la victoria y el esfuerzo del equipo"

River volvió a ganar por la SuperLiga y quedó en la novena posición con 38 unidades. Tras ganarle a Emelec entre semana por Copa Libertadores y quedar puntero del grupo, para Gallardo fue la mejor forma de cerrar el domingo. Esto fue lo que dijo el DT.

"La idea era no quedarnos con lo que pasó en el primer tiempo e intentar seguir metiendo una dinámica que no nos perjudicara. Valoro el esfuerzo de los jugadores porque habían muchos que habían viajado y hoy no teníamos un partido fácil, por eso me voy conforme con el triunfo", arrancó diciendo el flamante entrenador.

En cuanto a la clasificación a la Libertadores, aclaró: "Va a ser difícil, nuestra meta es sumar la mayor cantidad de puntos posibles pero se complica al no depender de nosotros. Los de arriba esta fecha ganaron. Hay que sacar todos los puntos que quedan y ver donde quedamos parados".

"Todo el equipo viene trabajando bien, por momentos el equipo no se diferenció mucho con el que viene jugando pero en algunos se notó la falta de competencia. Siempre quisimos seguir atacando, pero no pudimos definir para ampliar la ventaja, igualmente me voy satisfecho", tiró Gallardo.

"No era un partido fácil. Veníamos cansados de los viajes y los últimos partidos. Era complejo por el entorno y que el rival ya venía descendido. A veces ese desenfoque te juega en contra pero pudimos sostener bien el resultado", dijo. Luego agregó: "A Juan Fer y a Palacios les digo siempre que se suelten a jugar, por el medio, por afuera. Intentamos no darle referencias al rival".

Ante el buen rendimiento de Palacios en los últimos encuentros (gol a Racing y gol ante Arsenal), el técnico de River lo elogió: "Para cualquier chico que debuta en la primera división con esta camiseta, son partidos de aprendizaje, con realidades diferentes a las que viene viviendo. Es un chico que tiene mucho futuro y esperemos que siga aprendiendo porque va por buen camino, tiene que crecer mucho más. Su trabajo recoge sus frutos, está mucho más confiado y seguro. Tiene 19 años y trata de imponerse".

Con respecto al rival, declaró: "Nos llegaron varias veces y eso me deja un poco de preocupación, con un sabor amargo. Pero el partido lo sufrimos de lo que tendríamos que haberlo sufrido, porque bajamos un poco cuando convertimos los goles tan rápido y ellos tuvieron situaciones claras".

Para finalizar, habló del partido del jueves que jugará ante Emelec en el Monumental. "Lo prepararemos de la mejor manera, buscando recuperarnos de esta seguidilla de partidos y seguramente será con los jugadores que hoy les tocó descansar".