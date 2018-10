Fernando Gago se entrenó con la reserva

El cinco de octubre del año pasado, Argentina se enfrentó a Perú por las Eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. El partido se disputó en La Bombonera, y en el segundo tiempo por Ever Banega, entró Fernando Gago, quien hacía su vuelta a la selección luego de un tiempo de estar afuera. Minutos más tarde de su ingreso Fernando Gago sintió un dolor, las lesiones, fiel enemiga en la carrera futbolística del jugador, decían presente, y esta vez se rompió los ligamentos de la rodilla derecha, cruzado anterior y lateral interno.

El día de hoy, finalmente Fernando Gago pudo volver a realizar una práctica formal de fútbol, junto a aquellos jugadores que no entraron en la convocatoria del partido frente a Palmeiras mañana. Pintita disputó 50 minutos y fue la primera práctica formal del jugador desde que está volviendo de su lesión.

Guillermo todavía espera para utilizarlo, como dijo en la conferencia de prensa del viernes pasado: "Sabíamos que los tiempos eran difíciles. Intentamos desde la semana pasada sumarlo al grupo, recuperarlo rápido, pero no está y no puedo obligarlo a jugar en una situación física que no es normal para un partido".

Desde que llegó a Boca, luego de jugar en Vélez, tuvo muchos problemas con las lesiones. Un desgarro al llegar al club que le hizo atrasar su debut. Dos veces el Tendón De Aquiles, disputando Superclásicos distintos, ambas veces sin que ningún jugador le haga alguna falta. Una distensión de ligamentos en su rodilla izquierda, que casi hace que se pierda el Mundial. Esas fueron las lesiones que marginaron una y otra vez a Gago desde que volvió a Boca en julio de 2013.