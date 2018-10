Néstor Ortigoza: “No es que estoy de joda acá"

El ex volante de San Lorenzo de Almagro, dialogó hoy con la prensa presente en el predio de Arroyo Seco y dijo lo siguiente: “Me gusta la presión, aunque me gustaría ir en la punta a cinco puntos del segundo, pero me siento capacitado y pienso que no me va a pesar este momento”, dijo el ex jugador de Olimpia de Paraguay acerca del bajo rendimiento que tiene Central.

Acerca sobre su llegada en el mes de enero hasta hoy, en donde disputó diecisiete minutos de manera oficial con la camiseta de Rosario Central. Luego iba a jugar contra Godoy Cruz Antonio Tomba pero se lesionó en la salida del equipo a la cancha. Sobre estas situaciones el volante dijo, lo siguiente: “Este es el peor momento de mi carrera, nunca me ha pasado esto. Por más que le busque la explicación, no la voy a encontrar. Hice la pretemporada como la tenía que hacer, trabajaba a la par de mis compañeros bien, me lesiono, me recuperé, llevé los tiempos que tenía que llevar, me sentía bien y me volví a resentir”.

Esta es la lesión que sufrió contra Godoy Cruz en la fecha 18 de la Superliga Argentina de Fútbol.

Pensando en el Halcón

Esta mañana, el plantel dirigido por Leonardo Fernández se entrenó en el predio que tiene Rosario Central en Arroyo Seco.

En el entrenamiento matutino, el técnico hizo un táctico sin arqueros. Los diez que eligió fueron: Ferrari, Martínez, Tobio, Parot, Camacho, Ortigoza, Pereyra, Gil, Carrizo y Ruben. Luego fueron ingresando Nahuel Gómez, José Luis Fernández, Maximiliano González, Maxi Lovera, Joel López Pissano y Fernando Zampedri.