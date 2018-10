Leo Fernández: “Nosotros debemos revertir no tan solo los resultados”

Tras el entrenamiento de hoy por la mañana en el predio de Arroyo Seco, el director técnico habló en la previa al partido del próximo sábado 28 de Abril. En conferencia de prensa el entrenador de Rosario Central dialogó con los periodistas presentes y, en primera instancia, confirmó el equipo.

“Vamos a ir con Ledesma; Ferrari, Tobio, Martínez y Parot; Pereyra; Lovera, Gil, Ortigoza y Carrizo; Ruben. Con el ingreso de Ortigoza lo mejor era armar un mediocampo para estar más cerca, más juntos, hacer mejor tenencia de pelota y llegar de mejor forma al arco rival”, el técnico dijo sobre el armado del equipo para visitar el estadio Norberto Tomaghello.

“El audio no fue a mis colaboradores, fue a un grupo de amigos, en un ámbito privado y me lo reservo”, dijo sobre el mensaje de voz que se filtró en el que contaba como había sido la reunión con los dirigentes del domingo por la noche y pedía que lo dejen trabajar con tranquilidad. “No me preocupa porque uno no dijo nada en contra de nadie”, comentó acerca del audio que se filtró durante la semana.

Lista de Concentrados

Lista de jugadores concentrados para el partido por la 25° fecha de la SuperLiga, a disputarse este sábado a las 13.15 horas ante Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello.

La última vez

La última vez que jugaron Rosario Central y Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello fue por el torneo del año 2015. En aquella vez empataron 3-3. Los goles del Canalla fueron convertidos por Marco Ruben, Franco Cervi y Alejandro Donatti.

Aquel equipo era dirigido por Eduardo Coudet, y esa tarde el Chacho puso estos once: Caranta; Villagra, J.Ferrari, Donatti, Elías Gómez; Nery Domínguez, Pablo Becker, Jonás Aguirre, Franco Cervi; Cesar Delgado y Marco Ruben.