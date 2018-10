Enzo Pérez: "Trato de mejorar cada día y pelearé hasta el final para llegar al Mundial"

Hoy por la mañana, Enzo Pérez dialogó en rueda de prensa en el River Camp y dejó sus sensaciones sobre el presente suyo y de su cuadro. "Nos vamos a enfrentar a un equipo duro, que tiene jugadores fuertes y rápidos. Pero iremos a buscar los tres puntos, y a no conformarnos con uno solo, así intentamos buscar el primer puesto en el grupo, además de la clasificación a Octavos de Final", disparó en referencia al partido ante Independiente Santa Fé, el cuál se jugará el jueves en Colombia.



"Tienen jugadores desequilibrantes y rápidos arriba. Nosotros tenemos gente que los contuvo bien, cuando jugamos de local. Nos faltó dejar a nuestros delanteros mano a mano y esa puntada final para ganar. Pienso que el partido va a ser distinto porque van a tener que salir mucho más y eso nos dejará espacios para atacar", comentó sobre el conjunto colombiano.



En cuanto al hecho de que no acababa de jugar los partidos completos, el ex-Estudiantes manifestó: "Parece que no terminar los 90 minutos es un pecado. El otro día nos reíamos con Nacho (Fernández), porque esa vez le tocó salir a el. Son decisiones del técnico, que nos saca porque nos ve cansados o porque no respondemos bien tácticamente. El que entra lo hace de mejor manera y nos vamos contentos a casa porque los resultados son positivos. Esperemos seguir de esta manera".



"Cuando salgo a la cancha, siempre estoy con nerviosismo y ansiedad de poder entrar. Al ser hincha esas cosas son más fuertes. Cuando las cosas no salen bien, se les busca excusas. En mi caso no lo hago y considero que mi rendimiento bajó en un momento y me sinceré. Cuando me tengo que hacer cargo de algo, lo hago y doy la cara, cómo hice después de la expulsión ante Vélez", explicó.



En referencia al lugar que ocupa en la cancha y lo que le pide que haga el entrenador, Marcelo Gallardo, confesó: "Soy un volante por izquierda interior. Me pide rotación permanente con Nacho (Fernández) y Pity (Martínez). A veces nos paramos con una formación de 4-4-2 o con una de 4-3-1-2. Eso difiere del equipo al que tengamos que enfrentar".



Por otra parte, contó detalles de la charla que mantuvo, hace semanas atrás, con el director técnico de la Seleccion Argentina, Jorge Sampaoli: "Se que es difícil que pueda ir al Mundial. Cuando hablé con Sampaoli, quería ver que sensaciones tenía de mi. No pedí ninguna explicación de porque no me convocó. Dialogamos de fútbol y de la Selección. Trato de mejorar todos los días. Falta muy poco para el Mundial. El ya debe tener una lista casi armada. Nose que jugadores les falta. Si soy yo, la pelearé hasta el final", aclaró.



"Cuando me tocó jugar en la Selección considero que rendí bien. Después está a criterio del entrenador buscar que jugador llevar al Mundial", consideró el futbolista de 32 años de edad.



Por último recordó el subcampeonato de la Albiceleste en la Copa del Mundo de Brasil 2014: "No volví a ver ningún partido del Mundial anterior. No sería una revancha, sino un disfrute porque va a ser mi último Mundial, ya que para el 2022 tendría 36 años. Lo disfrutaré con mis seres queridos. El Mundial pasado tuvimos un mes muy bueno con el grupo", cerró.