Gallardo: ''Tenemos un equipo con recambio''

River jugó un sólido partido y venció por 2-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Monumental, en el marco del encuentro pendiente de la jornada 25 de la Superliga Argentina 2017/18. Los goles del conjunto Millonario fueron anotados por Javier Pinola de cabeza en el primer tiempo e Ignacio Scocco en la segunda parte.

Marcelo Gallardo dialogó con la prensa e hizo un análisis del desarrollo del cotejo: "Entramos muy bien en el partido, después el gol nos relajó un poquito y no me gustó mucho. Le dimos chances a Estudiantes de poder crearnos un peligro. No me gustó porque perdimos muchos puntos así, en partidos que parecían que estaban controlados. Quería pasarles ese mensaje a los jugadores en el segundo tiempo. Entramos más firmes y no le dimos tanto a espacio para que se venga. Ganamos y terminamos redondeando el partido sin sufrirlo".

Por otra parte, también valoró la importancia de tener variedad en el plantel: "Tenemos un buen plantel, un equipo con recambio y tal vez eso nos ayuda para poder sostenernos a lo largo del tiempo. Esto es muy dinámico y va cambiando permanentemente. Lo importante es no perder la perspectiva del juego, lo que uno quiere como entrenador y a lo que podemos hacer como equipo, encontrar una idea que nos represente. No quiere decir que porque hoy estemos bien lo vamos a estar siempre".

''Yo siempre busco lo mejor para el equipo''

También se refirió a la importancia de la entrada de Scocco en la segunda mitad del partido: "Necesito que los jugadores estén con ganas y estén queriendo pedir minutos y partidos. Eso es lo bueno de la competencia, que los jugadores tienen buenos momentos y a veces malos momentos. Yo siempre busco lo mejor para el equipo, más allá de los nombres".

"Necesitamos un punto más para clasificar a la Sudamericana 2019 y tenemos el partido del lunes muy próximo. Queremos ganar esos tres puntos que nos quedan. Después nos queda Flamengo, que queremos terminar bien en la zona. Uno es un clásico y el otro un partido importante contra un buen equipo", anticipó el Muñeco sobre los últimos dos partidos del semestre del conjunto Riverplatense

Para cerrar, tuvo palabras de elogio hacia el arquero Franco Armani: "Está pasando por un gran momento, pero no ahora, desde hace mucho tiempo. Lo que genera River, quizás muchos no lo conocían o no sabían de su momento. Hace tiempo que viene mostrando un gran nivel. La repercusión que tiene River hace que cada intervención que tiene sea muy buena y decisiva. Trabaja y entrena muy bien, es muy profesional".