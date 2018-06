Lo verás otra vez, Chacho

Google Plus

"A Armani no lo quiero ver más", dijo una vez el 'Chacho' Coudet en una conferencia post partido de Racing, hablando del arquero de River que tantos problemas le trajo en Central y ahora en la 'Academia'.

Lo cierto es que deberá volver a verlo y esta vez por duplicado. Racing enfrentará a River por los octavos de final con la chance de que haya un posible Clásico de Avellaneda en la próxima fase si Independiente logra superar al Santos de Brasil, incluso si Estudiantes o Atlético Tucumán pasaran sus respectivas rondas, podría enfrentarse contra otro argentino en semifinales.

La ventaja en torneos continentales la lleva el conjunto albiceleste con dos victorias y cuatro empates pero este no sería un 'cuco' que Marcelo Gallardo no pueda romper, como lo hizo con Boca en dos ocasiones. Por su parte, Coudet sabe de lo complicado que será este encuentro y sigue buscando concretar otro refuerzo de jerarquía para su Racing.

Aunque la 'Academia' sigue buscando el reemplazante para su delantero estrella, Lautaro Martínez que partió al Inter de Milán y no se quedará seis meses más, Gustavo Bou sonó como posibilidad y Víctor Blanco manifestó que "Interesa, pero no es prioridad". El conjunto albiceleste deberá volver al Racing que jugó como quiso el 'Chacho' y no aquel que perdió la chance de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores empatando contra Colón y quedando afuera de la Copa Argentina perdiendo contra el humilde Sarmiento de Resistencia.

El primer partido se disputará en el Cilindro de Avellaneda, el jueves 9 de agosto a las 19.30hs y la vuelta será tres semanas más tarde, el miércoles 29 de agosto en el Monumental al mismo horario. Resta saber si habrá público visitante en ambos partidos o será como últimamente fueron los cruces entre argentinos, solo con público local.