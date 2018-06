Previa Argentina - Islandia: comienza el sueño

Google Plus

Se terminaron las especulaciones. Arranca el sueño mundialista para la "Albiceleste" que sabe que no puede mostrar dudas en el debut. En frente tiene a un equipo debutante que ya ha dado muestras de que puede complicar a cualquiera.

Tormenta en el camino

La llegada del equipo de Sampaoli a Rusia no fue nada fácil. Lesiones, amistoso cancelado, tensiones políticas, fueron algunos de los condimentos que tuvo esta previa copera. En los primeros días de preparación, Argentina tuvo que afrontar la baja de su arquero titular. Sergio Romero se resintió de una lesión en su rodilla y los plazos de recuperación imposibilitaron que "Chiquito" juegue su tercer Mundial.

Baja sensible en el plantel, no solamente desde lo futbolístico sino también por lo que significaba el arquero del Manchester United dentro del grupo.

Ya en Barcelona, la Selección se preparaba para afrontar el amistoso programado frente a Israel, encuentro que serviría para terminar de despejar algunas dudas que el entrenador tenía en el equipo. Pero finalmente, el partido se canceló por motivos de seguridad.

A días del inicio de la cita mundialista, la noticia de la rotura de ligamentos de Manu Lanzini volvió a sacudir al plantel. El jugador era una de las piezas claves en el mediocampo argentino y el técnico tuvo que prescindir de él.

Así llega la Selección Argentina a este Mundial, con más dudas que certezas. Pero con la ilusión de hacer una buena Copa del Mundo y romper la maldición de tantos años sin títulos.

Jorge Sampaoli: “Espero una Argentina decidida”

El entrenador argentino brindó una conferencia de prensa a horas del debut. En primer lugar para confirmar el equipo pero no faltó tiempo para que el oriundo de Casilda exprese sus sensaciones: “Es fuerte. Me pone la piel de gallina saber que hay tanta gente ilusionada. Seremos 40 millones empujando hacia el arco de Islandia.”

Al ser consultado por el armado del equipo, el DT afirmó: “Me incline por Willy [Caballero] más que nada por el tiempo de trabajo que tiene con nosotros.” La mitad de cancha fue una de las principales dudas en la previa. Sampaoli expresó que con el ingreso de Salvio en el lateral derecho, necesitaban más contención en la mitad de la cancha. Por eso se terminó inclinando por la dupla Mascherano-Biglia.

Por último, “Sampa” llenó de elogios a Maxi Meza, quien sorprendió a todos y se ganó un lugar entre los once: “Meza es el jugador que estábamos esperando del fútbol argentino por la versatilidad; está a la altura de los jugadores con los que comparte equipo.”

Sampaoli se mostró ilusionado con hacer un buen mundial. Foto: FIFA Tv

Heimir Hallgrímsson: “No tenemos la fórmula para frenar a Messi”

El técnico islandés compareció ante los medios antes de enfrentar a Argentina. Preponderó el trabajo colectivo por sobre el individual: “Tenemos que pensar en trabajar juntos. Es injusto asignarle a un jugador la tarea de seguir a Messi por todos lados. Ya lo han intentado, pero el siempre encuentra como resolver y termina marcando.”

Foto: Federico Gambarini PDA

Un polaco para el debut

Szymon Marciniak arbitrará el partido y será su primera vez en un Mundial. El polaco nunca dirigió al equipo dirigido por Jorge Sampaoli. Marciniak es juez FIFA desde el año 2011 y su debut internacional fue entre Portugal y Azerbaijan por Eliminatorias de la Zona F rumbo a Brasil 2014.

Lionel Messi tiene un mal recuerdo del hombre de negro porque estuvo en dos encuentros del Barcelona contra PSG (4-0) y Juventus (3-0), y en ambas ocasiones el blaugrana perdió esos compromisos.

Probables formaciones

Argentina (Confirmado): Wilfredo Caballero; Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Nicolás Tagliafico; Javier Mascherano, Lucas Biglia; Maximiliano Meza, Lionel Messi, Ángel Di María; Sergio Agüero.

Islandia: Hannes Halldorsson; Hordur Magnusson, Ragnar Sigurdsson, Kari Arnason, Birkir Saevarsson; Emil Hallfredsson, Aron Gunnarsson; Birkir Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Johann Gudmundsson; Jon Bodvarsson.