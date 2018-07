Gareth Southgate: "Es una sensación increíble"

Google Plus

Inglaterra venció sin atenuantes a Suecia por el tercer duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018. Así, Inglaterra se clasifica a semifinales de un campeonato mundial por primera vez desde 1990. Esto no es algo que escape al pensamiento de su actual entrenador, Gareth Southgate.

En diálogo con BBC Radio, dijo justamente que “aparecer en semifinales por primera vez desde 1990 es una sensación increíble”. Sobre el posible rival del próximo miércoles, dijo: “Enfrentar a Rusia en Moscú sería genial, un juego asombroso”.

Inglaterra alcanzó la final por única vez en 1966, mismo año en el que se coronó con su único título mundial. Y no se olvidó de la gente que los alienta desde casa: “Espero que todos en casa disfruten esta noche porque estas cosas no pasan muy seguido”.

Inglaterra llegó a cuartos de final luego de vencer a Colombia en octavos. En tiempo reglamentario empataron 1-1, y no se pudieron sacar ventajas nuevamente, por lo que llegaron a la tanda de penales, donde los ingleses vencieron por 4-3, con su arquero Jordan Pickford como gran figura. Comparando ese partido con el de cuartos, dijo: “Sabía que iba a ser un partido muy diferente, después de jugar tiempo extra y penales contra Colombia, con todas las emociones y energías que eso desgasta. Tuvimos que soportar una presión física enorme, pero la resistencia, el aguante del equipo fue crucial para obtener estos logros”.

Suecia llegó a cuartos de final por segunda vez desde que se instauró el campeonato mundial de 32 equipos en 1986. La vez anterior fue en Estados Unidos 1994, donde alcanzó el 3er puesto. Con respecto a su rival nórdico, el DT inglés aseguró: “Sabíamos que tendríamos mayor posesión del balón, y que era una cuestión de quebrarlos, porque Suecia es un equipo muy organizado. Los hemos subestimado a lo largo de los años”.

Otro de los importantes integrantes del equipo inglés que brindó comentarios a la prensa fue el arquero Jordan Pickford, héroe en los penales ante Colombia en octavos de final, y con varias tapadas importantes en el partido pasado. La primera pregunta fue directa: cómo maneja la presión de ser el arquero titular de Inglaterra un joven de 24 años. La respuesta también fue directa, además de simple: “Nunca me pongo bajo ninguna presión de ningún tipo. Aprovecho el momento, juego en el momento; nada me perturba, sólo quiero ser yo mismo. El campo de juego siempre van a ser las mismas líneas, la misma altura del arco. Es sólo un partido de fútbol”.

Sobre su buena actuación ante Suecia, sostuvo: “Trabajo duro todos los días en los entrenamientos, y por eso hoy tuve un buen partido, porque traduzco en la cancha todo lo que practico en los entrenamientos. Siempre disfruto mi juego. Entreno todos los días, en el gimnasio y en la cancha, para mostrar lo que soy capaz de hacer en los partidos. Las críticas no me afectan, sólo me alientan a querer ser mejor”.

Sin embargo, y ajeno a la motivación y autoconfianza que los jugadores se puedan tener, esta clasificación a semifinales de Inglaterra es especial de todas formas. Acerca de esto, Pickford sentenció: “Siempre dijimos que hay que ir partido a partido. Conocemos nuestras habilidades, y se trata de la mentalidad de equipo. Si esa mentalidad está, que está siempre, entonces controlamos nuestras aptitudes en el campo de juego. Trabajamos duro como equipo”.