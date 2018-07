Mercado de verano: análisis y rumores de los clubes top en Europa

Google Plus

Mientras el Mundial está llegando a su ultima semana de acción, en el mercado las cosas se están poniendo tensas para los clubes top de las ligas más importantes de Europa.

PREMIER LEAGUE

Manchester City: El equipo que dirige Pep Guardiola regresó a los entrenamientos esta semana y los rumores sobre entradas y salidas se enfocan en la contratación de Riyad Mahrez, en lo que sería la venta mas importante del Leicester City en su historia; con un récord de 60 millones de euros y sería anunciado este viernes.

Manchester United: Los “red devils” están en un momento de pausa después de la contratación de Fred, ya que están a la expectativa de lo que Cristiano Ronaldo decida esta semana. Aunque suenan rumores de que el jugador del PSV, Hirving Lozano estaría vistiendo la camiseta del United debido a la relación que tiene Mino Raiola (representante) y el club de Manchester; ya que Raiola acomodó a Pogba en el equipo dirigido por Jose Mourinho.

Lozano suena para fichar con los Red Devils I Foto: Prensa FEMEXFUT

Liverpool: Hay buenas noticias en Anfield ya que Mo Salah firmó una renovación de contrato con el equipo “red” en su regreso de Rusia, apagando todos los rumores que rodeaban su entorno. Y esto agregado a que ha sido el club mas movido durante este mercado, añadiendo a sus filas a Fabinho ex AS Monaco, a Naby Keita y la muy posible llegada de Nabil Fekir desde Francia. Solo una pieza clave del equipo de Klopp se ha marchado; Emre Can que fue presentado hoy mismo en Turín.

Arsenal FC: Unai Emery ya arrancó con el diseño del Arsenal post-Wenger. Salidas de símbolos Gooners como la de Jack Wilshere al West Ham, Jens Lehmann (ex entrenador de porteros) y Santi Cazorla al Villareal han propiciado que los dirigentes hayan incluido en las filas del Arsenal a jugadores como Stephan Lichtsteiner, Sokratis Papastathopoulos, el portero Bernd Leno y la pendiente confirmación del uruguayo mundialista, Torreira. Por lo que se esperan partidas de jugadores de la columna vertebral como el portero Cech, el defensa Mustafi y el delantero Lacazette.

Wilshere dejo al Arsenal para llegar al West Ham I Foto: @WestHam

Tottenham: Los Spurs han ido poco a poco en cuanto a transferencias ya que solo han añadido a su club jugadores jóvenes para las reservas. Lo mas importante para los dirigidos por Mauricio Pochettino ha sido la renovación de este mismo y el nuevo contrato millonario que firmó Harry Kane, que probablemente si sale al Real Madrid añadiría una suma monetaria impresionante a sus filas.

Chelsea: En el barrio de Chelsea no se ha movido nada ya que primero deberán cerrar la contratación de Maurizio Sarri como su nuevo entrenador ya que los objetivos de Abramovich como el portero de la selección brasileña Alisson y el ruso Golovin deberán ser aprobados por el nuevo DT.

BUNDESLIGA

Bayern Munich: El nuevo Bayern Munich ya consiguió su principal objetivo desde el mes de enero, que fue asegurar que Leon Goretzka (ex Schalke04) decidiera firmar contrato con los bávaros a final de su contrato en mayo. Pero probablemente las cosas cambien ya que Robert Lewandowski anunció antes de arrancar la justa mundialista que buscaría nuevos retos para la temporada 2018/2019; es por eso que nombres como Mark Uth del Hoffenheim y Karim Benzema del Real Madrid salen a relucir.

Goretzka ya ha sido presentado en Munich I Foto: Prensa BM

Borussia Dortmund: El Dortmund ha comenzado un nuevo ciclo bajo las riendas de Lucien Favre, quien ya fichó al mediocampista danes Thomas Delaney, además del defensor Abdou Diallo, suplantando a Papastathopoulos. Suenan rumores de que el lateral derecho del Real Madrid, Achraf, llegará cedido y un acercamiento por Wilfried Zaha para acompañar a Batshuayi.

SERIE A TIM

Inter: Regresará a la UEFA Champions League y ya ha comenzado a sumar recursos importantes para su retorno. El belga ex de la Roma Radja Nainggolan ha logrado su fichaje por el equipo de la capital italiana y el joven argentino ex Racing, Lautaro Martínez. E igual que su rival incorporó jugadores gratis; como De Vrij y Asamoah.

Nainggolan llego al mediocampo neroazzurri I Foto: Prensa INTER

AC Milan: El equipo de Gennaro Gattuso se ha quedado sin oportunidades para fichar en esta ventana de transferencias debido a que violo políticas de la FFP que además lo dejo afuera de competencias europeas. Pero antes del veto logro incorporar a Pepe Reina, Alen Halilovic y al croata Ivan Strinic gratis.

Juventus: Los focos del mundo se centran totalmente en la Vecchia Signora ya que es casi un hecho la llegada de Cristiano Ronaldo al club. Se reporta que el Viernes 13 seria el día “D”, tanto de su anuncio oficial como la presentación; solo queda por saber si la compañía dueña del equipo, FIAT, pondrá el capital (100 millones de euros mas variables) para contratar a “The Best”. Llegaron Emre Can desde Liverpool y el portero Mattia Perin para competir con Wojciech Szczęsny por el primer puesto después de la salida de Buffon.

Andrea Agnelli presidente de la Juventus y dueño de FIAT I Foto: Prensa Tuttomercato

AS Roma: La Roma ha usado el capital que ingresó por Nainggolan correctamente; Monchi ya ha firmado a 10 jugadores. Javier Pastore, Justin Kluivert (hijo de Patrick), Defrel, Davide Santon, la compra de Schick, Coric, en cesión Cristante, Zaniolo, Ivan Marcano y Mirante.

LIGUE1

Paris Saint Germain: Ha logrado convencer a Gianluigi Buffon de no retirarse o irse a la Argentina, para así enrolarse con el equipo parisino. Y se dice que tanto Benzema, Bale, Alexis Sanchez y Eden Hazard reemplazarían a Neymar JR que esta con un pie en la Casa Blanca.

Buffon en su presentacion I Foto: Prensa PSG

Olympique Lyon: El Lyon está en negociaciones para retener al ex delantero merengue Mariano ya que tiene pretendientes en Alemania y España. Pero ya incorporo a Léo Dubois, carrilero por izquierda ex Nantes.

Olympique Marseille: Los subcampeones de la Europa League tienen mas preocupaciones que felicidad; ya que están por perder a Fekir (Liverpool), Thauvin (Chelsea) y el posible regreso a la Premier League de Dimitri Payet. Se le coloca como candidato para fichar a Mario Balotelli.

LIGA SANTANDER

Real Madrid: Entre los merengues como la Juventus se centra el “culebrón” de Verano, Cristiano Ronaldo tiene pie y medio fuera de Valdebebas. Mientras que Lopetegui sumó ya a Odriozola de la Real Sociedad y los rumores de llegada están en nombres como Neymar JR, Lewandowski, Harry Kane, Courtois, Kylian Mbappe, Christian Eriksen, Hector Herrera, además de los guiños múltiples de Eden Hazard durante el Mundial, hacen que el “10” belga se acerque más al tricampeon europeo.

Hazard es el "tapado" de Florentino Perez I Foto: Prensa FIFA

FC Barcelona: El Barça ha dejado ir en una transferencia extraña a Paulinho de nuevo a China, además de que sumó a Arthur y están involucrado a los rumores sobre los mexicanos del PSV y del Porto, Hirving Lozano y Hector Herrera respectivamente; también con el brasileño Willian, el del Ajax, Frenkie De Jong y el regreso de Thiago Alcántara. Por las salidas suenan nombres como André Gomes a Inglaterra, Yerry Mina, Rafinha (que el Inter ejerza la opción de compra) y Paco Alcácer a la Real Sociedad.

Atlético de Madrid: Mucha felicidad existe en los Colchoneros ya que Antoine Griezmann aseguró su continuidad y ya se confirmó el fichaje de Thomas Lemar desde Mónaco. También se suma el argentino Nehuen Pérez, Rodri y se habla de la llegada de Rodrigo Moreno. Torres y Gameiro están fuera del equipo.

Griezmann, Gil Moreno, Lemar y Hernandez I Foto: Prensa Atletico de Madrid

Valencia CF: Los “Che” han adquirido al defensor internacional por Francia Mouctar Diakhaby, además de que está a un paso de fichar a Kevin Gameiro. Y compró a Geoffrey Kondogbia desde el Inter de Milan ya que se encontraba cedido.