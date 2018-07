Bautista Merlini: "Tenemos que mejorar mucho"

El debut de San Lorenzo en la Copa Argentina fue con saldo a favor, después de haberse impuesto por la mínima diferencia a Racing de Córdoba, sin embargo, la victoria no dejo buen sabor de boca y no dejo de preocupar al plantel del equipo dirigido por Claudio Biaggio.

Bautista Merlini, jugador que hiciera su aparición tras diez largos meses, después de superar una grave lesión de rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, admitió al final del partido de los 32vos de final de la Copa Argentina contra Racing de Córdoba que el "Ciclón" todavía debe trabajar mucho para mejorar de cara a lo que se viene en este segundo semestre del año.

El equipo cordobés del Federal A, complicó más de lo que se esperaba a San Lorenzo, al grado que el partido se definió a favor de los de Boedo gracias a un remate oportuno de cabeza de Paulo Díaz, después de una mala salida del guardameta de Racing. Por lo que Merlini menciona que "Tenemos que mejorar mucho en el juego, fue una realidad, no lo hicimos bien", incluso fue una sensación compartida, pues añadió "Todos sabemos que no encontramos un buen juego"

Respecto a su regreso y su lugar dentro de los once en el terreno de juego, señala que por él no existe inconveniente en cuanto a las bandas del medio campo, puede jugar en ambas sin problemas "estuve entrenando por izquierda y me siento más cómodo por ahí, al ser derecho, me gusta tener toda la cancha de frente".

Su comunicación con Biaggio también ha sido bueno pues le comunicó que "Al Pampa le dije que no tengo drama en jugar por derecha, en cualquier posición... quiero jugar". Dejando claro que él luchará por un lugar dentro la alineación titular, para encarar los diferentes compromisos que se viene para San Lorenzo en este segundo semestre del año.

Por último concluyo que seguirán trabajando, apoyándose como equipo y sumando todos lo lograrán "sólo falta encontrar el buen juego, y con los jugadores que hay lo vamos a volver a encontrar con el correr de los entrenamientos y los partidos", Merlini con total confianza asegura que el "Ciclón" pronto encontrará su mayor nivel.