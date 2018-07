Matías Caruzzo: “Con el correr de los partidos vamos a ver para que estamos”

Google Plus

Matías Caruzzo llegó a Rosario Central en este mercado de pases, proveniente de San Lorenzo Almagro. Recordemos que el costo de la transferencia es de 750 mil dólares limpios para San Lorenzo, abonando el 50 por ciento en efectivo y la diferencia a pagar en cinco cuotas mensuales. En este caso, la dirigencia del club rosarino decidió que no ingrese el 20 por ciento de Víctor Salazar (ex jugador Canalla) en las negociaciones, por el cual San Lorenzo tendrá que pagar 400 mil dólares en un año, en caso de que el lateral no sea vendido.

En horas del mediodía, el defensor del equipo rosarino habló con los periodistas presentes en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de Rosario) y comentó lo siguiente: "La pretemporada se hizo larga pero sirvió para quienes nos sumamos al equipo. La etapa de mayor carga ya pasó, ahora ya estamos a una semana de jugar por los puntos. Los resultados generan confianza y tranquilidad. Estamos esperanzados con eso".

El ex defensor de Boca Juniors, se refirió al partido que jugara Rosario Central el próximo jueves en la ciudad contra Juventud Antoniana de Salta por la Copa Argentina: "Con el correr de los partidos vamos a ver para que estamos. La Copa Argentina se ha vuelto muy importante, es una copa justa y a mí me gusta. Queremos tener un buen arranque, mantenernos y el final es clave. Todo es importante. Si arrancas bien generas confianza y la idea es que el equipo esté bien y convencido de lo que hacemos".