Cara a cara: Franco Armani vs. Marcos Díaz

Tras lo que fue el empate 0-0 ante Racing por Copa Libertadores, River ahora apunta sus cañones a la primer fecha de la SuperLiga. Ambos equipos pondrán lo mejor que tienen en cancha y en VAVEL haremos foco en los defensores del arco de cada equipo.

Tras el Mundial, Armani vuelve a ser el mismo

El '1' del conjunto de Gallardo estuvo presente en el Mundial de Rusia con la Selección Argentina y no demostró lo mismo que hacía en River. Sin embargo, para la suerte de los hinchas millonarios, al calzarse el buzo rojo y blanco, el arquero recuperó fácilmente la memoria con tapadas increíbles como ante Villa Dálmine por Copa Argentina, o una más reciente como ante Bou y Cristaldo ante Racing por Libertadores.

Fue elegido el mejor arquero de la SuperLiga pasada y en esta nueva temporada buscará estar a la altura. A Gallardo y a todo el mundo River le transmite seguridad cuidando "el arco más grande del mundo". Fue figura del último partido del equipo y tras el mismo, aclaró: "Lo del Mundial ya pasó. Ahora me concentro en hacer mi trabajo en River que es tratar de que no me conviertan", y bien que lo cumple.

Díaz, ídolo de la gente de Parque Patricios, va por una temporada más en el Globo

Una vez consumados los rumores de su salida a Boca Juniors, el capitán de Huracán espera ansioso por una nueva temporada en el arco del equipo. Lleva en total poco más de 170 partidos defendiendo la misma camiseta y por eso es que la gente está tan identificado con él.

Antes del Mundial, Alfaro (DT de Huracán), lo posicionó como "uno de los mejores" arqueros del fútbol argentino y que merecía una chance en la Selección Argentina. Sin embargo, el técnico Sampaoli terminó decidiéndose por Armani y ahí fue cuando Díaz disparó contra su colega de River diciendo: "La importancia que se le está dando (a Armani) en este último tiempo es media exagerada. No lo desmerezco, en Colombia ganó muchas cosas y una Libertadores que fueron beneficiados y nos robaron". A pesar de las serias acusaciones del '1' de Huracán, su par del equipo de Núñez nunca respondió al respecto.

Marcos Díaz ve en esta nueva temporada, una chance de seguir sumando en los promedios con el Globo, aunque no se encuentra en una zona comprometida. Y además, los objetivos del plantel siguen siendo volver a participar de los Torneos Internacionales como en 2014 y 2015.

El próximo domingo, los grandes arqueros de River y Huracán respectivamente, se verán las caras y sin lugar a dudas, los delanteros no la van a tener fácil ante ellos.