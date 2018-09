Único puntero

La segunda fecha de la Superliga es historia. Y tras jugarse los primeros 25 partidos del torneo, Rosario Central es el nuevo puntero. Tras 617 días con Boca Juniors como líder en el fútbol argentino, la derrota con Estudiantes le cortó la racha y dejó al Canalla en la cima, mirando a todos desde arriba ya que ningún otro equipo logró ganar sus dos primeros partidos. Además, el equipo de Bauza es el único que pudo sumar de a tres en condición de visitante hasta el momento.

Está claro que el juego de Rosario Central dista mucho de ser vistoso, pero lo primero en lo que hizo hincapié el Patón apenas llegó fue en el orden defensivo, corregir las falencias que demostró el equipo en esa zona, ya que en la temporada anterior recibió 41 goles. Siempre se dice que hay que armarse de atrás hacia adelante, y eso es lo que el cuerpo técnico está pregonando. Seguramente hay mucho por mejorar en cuanto a la generación de juego de mitad de cancha hacia adelante. Pero lo que Bauza prioriza viene dando sus frutos, los números así lo avalan.

Tras disputar los 32avos de Copa Argentina ante Juventud Antoniana de Salta y los dos primeros partidos de la Superliga frente a Banfield y Talleres, el Canalla se quedó con la clasificación a la próxima ronda en el certamen federal y con dos victorias que lo posicionan en la cima del torneo, habiendo marcado en total 8 goles y sin recibir ninguno.

La temporada recién arranca y el hincha claro que no debe entusiasmarse por demás, no está mal ilusionarse, pero siempre con tranquilidad y sabiendo que el plantel no se puede permitir relajarse, sino todo lo contrario, redoblar los esfuerzos para seguir por este camino, donde los números comenzaron a favor y solamente se pueden mantener dentro del campo de juego.

