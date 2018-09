González: "La clave es el trabajo en equipo"

Luego del empate 0-0 contra Argentinos Juniors en la segunda fecha de la Superliga, Godoy Cruz retomó los entrenamientos en el Predio de Alto Rendimiento en Coquimbito Maipú y los jugadores ya se preparan de manera intensa para el próximo partido contra Newell's Old Boys de Rosario.

Ángel González pasó por una conferencia de prensa, dio su punto de vista sobre el presente del equipo y analizó el nivel futbolístico de Godoy Cruz.

"En los resultados, esperábamos eso porque tenemos cuatro puntos de seis. En el juego estamos en deuda porque no queremos jugar así, no estamos jugando mal, pero no encontramos el camino para hacerle daño al rival" manifestó el jugador en una de sus tantas declaraciónes respecto a las dos fechas jugadas en la Superliga.

Sobre lo que esperan del presente campeonato, comentó: "Es difícil ponerse una meta tan larga, el torneo termina el año que viene. La meta que nos podemos poner, es terminar el semestre entre los primeros cinco y no perderles pisada a los de arriba".

A la hora de hablar sobre la gran campaña del Expreso en el año, el volante afirmó: "La clave es el trabajo en equipo, se destaca la perseverancia que tiene Godoy Cruz en situaciones adversas, como por ejemplo, el partido ante Estudiantes. Nos conocemos bastante y sabemos que puede dar cada uno. Se nota mucho el respeto que le tienen a este equipo los demás clubes. Hace tiempo que Godoy Cruz se ha ganado un respeto muy importante. Los rivales lo toman como un partido difícil y eso nos hace sentir orgullosos. Ojalá sigamos por este camino" agregó el jugador tombino.

Por último, al ser consultado respecto los seis nuevos refuerzos, expresó: "A los nuevos los he visto bien, son jóvenes y tienen muchas ganas de aprender. Serán muy importantes a lo largo del torneo y estamos contentos por lo que hacen".

Ahora, el plantel de Diego Dabove, recibirá a Newell's por la fecha 3 de la Superliga. El encuentro está pautado para el día lunes 27 de agosto, a las 19hs, en el Estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.