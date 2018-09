El Bicho buscará picar en el Monumental

Luego de quedar por debajo de Colón de Santa Fe que obtuvo el último boleto que lo clasificaba a la próxima Copa CONMEBOL Sudamericana (se definió por diferencia de gol), Argentinos Juniors comenzó esta Superliga 2018/19 con las ilusiones de volver a disputar un certamen continental, en las que el campeón de América de 1985 acumula cinco años de ausencia.

Sin embargo no arrancó de la mejor manera el Bicho: perdió en su visita a Gimnasia y empató sin goles en su casa ante Godoy Cruz. Un dato que no se puede pasar por alto es que Argentinos lleva 28 remates al arco y aún no ha podido convertir, misma falacia que padece el Millonario en el presente torneo. La más clara la tuvo Alexis Mac Callister en el complemento ante el Tomba:

Este sábado en el Monumental, los dirigidos por Alfredo Berti buscarán romper al menos una de sus rachas: no convierte desde la última fecha de la Superliga pasada ante Vélez en el empate 1-1 (13 de mayo) y tampoco gana por torneos locales desde aquel 1-0 en el Estadio Diego Armando Maradona ante Olimpo por la fecha 24 (20 de abril).

El equipo de La Paternal tiene como uno de sus principales referentes a Leonardo Pisculichi (campeón con River de la Sudamericana y Libertadores principalmente) quien manifestó en estos días previos al partido que le estará agradecido de por vida a la institución y sus hinchas por los buenos momentos –razón por la cual no gritaría un gol en caso de convertir– y en cuanto al Muñeco agregó: “La decisión de irme de River fue totalmente mía, no me fui por problemas con Gallardo para nada. Él es el mejor técnico que tuve”.

De cara al partido de la fecha 3 de la Superliga, River lleva una diferencia a favor en el historial de 43 partidos: 69 veces se impuso (marcó 240 goles), 26 veces lo hizo Argentinos (151 goles) y en 32 ocasiones terminaron a mano. Además cabe recordar que el local no cae en esa condición desde 2010 y que en el último enfrentamiento entre ambos terminaron empatados con goles del Pity Martínez de penal y Nicolás González (delantero de 20 años que jugó en Argentinos hasta la temporada pasada y fue vendido al Stuttgart de Alemania por 8.5 millones de euros).