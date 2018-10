Germán Herrera: “Mi motivación es ponerme esta camiseta”

En el día de hoy, el primer equipo de Rosario Central volvió a los entrenamientos en el predio de Arroyo Seco (localidad a pocos kilómetros de Rosario) pensando en el partido del próximo domingo contra Racing Club de Avellaneda a las 11:00 (hora argentina).

Luego del entrenamiento matutino del plantel dirigido tácticamente por Edgardo Bauza habló en conferencia de prensa Germán Herrera y esto decía: “Estoy apoyando al equipo como siempre. Yo me siento importante, el día que no lo sienta me quedo en mi casa. Gracias a dios me estoy sintiendo bien, siento que puedo aportarle al equipo y a la institución. Eso me hace feliz para venir a entrenar cada día. El mantener el equipo está haciendo fuerte al grupo, estamos consiguiendo los objetivos. Uno en esto es coherente y entiende lo que el entrenador ve en el equipo. Los que estamos afuera siempre queremos jugar, pero el equipo está haciendo un buen trabajo".

El delantero con pasado en San Lorenzo de Almagro comentó en rueda de prensa que el grupo está feliz por los partidos que viene haciendo en el torneo argentino: "La competencia interna potencia al grupo. Estamos felices por el presente pero no nos tenemos que volver locos, esto recién comienza y es un campeonato largo. A todos los equipos les está costando ganar y nosotros tenemos que seguir partido a partido".

Al final de la conferencia de prensa el delantero auriazul dio referencia sobre el próximo rival Canalla en la Superliga Argentina de Fútbol: "Va a ser un lindo partido. Racing es uno de los equipos que mejor ataca, es una linda medida para tratar de seguir sumando que es lo importante y ver bien dónde estamos parados".