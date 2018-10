Cara a cara: Javier Correa vs. Franco Soldano

Este domingo, el equipo Tatengue intentará regresar a la senda de la victoria cuando visite a Colón en el clásico de la ciudad de Santa Fe a partir de las 17:45 horas. Javier Correa y Franco Soldano son los jugadores más importantes que presenta cada equipo en la zona ofensiva.

Javier Correa

El caso de Correa en este 2018 es parecido al de Soldano. El cordobés ha marcado en 2 de los 5 partidos oficiales disputados a mediados de este año, y ante un equipo como Tigre por la Superliga 2018/19 y San Pablo por Copa Sudamericana. Casualmente su equipo no logró la victoria en ninguno de esos 2 encuentros (perdió contra el combinado brasileño y empató ante Tigre). El ex Godoy Cruz se ha ganado la confianza de Eduardo Domínguez y ha logrado que la gente no extrañe demasiado a Cristian Guanca, que emigró al fútbol árabe, ni a Viruta Vera, actualmente jugando en Tigre.

Este interesante delantero de 25 años debutó como profesional en el año 2009 vistiendo la camiseta de Instituto de Córdoba, y pasó por importantes vestuarios como el de Olimpia de Paraguay, Rosario Central y el de Godoy Cruz, hasta su llegada a Colón. Buena altura, buen cabezazo y gran capacidad de definición son algunos de los detalles que la defensa de Unión tendrá que tener en cuenta si no quiere padecer al 9.

Franco Soldano

Nació el 14 de septiembre de 1994 en Córdoba Capital. Con 23 años tiene una poca trayectoria que tuvo su comienzo en Unión de Sunchales allá por el 2010 en donde anotó 26 goles en 53 partidos.

Luego tuvo su siguiente paso en Unión de Santa Fe, en donde nos vamos a detener, porque su llegada al Tatengue fue muy significante para él, para el equipo y sus hinchas inclusive, quienes fueron los que lo aceptaron desde el primer momento. Franco logró meter 12 goles en esta Superliga, lo que lo convirtió en el máximo goleador del equipo en el torneo pasado.