Carboni, el indicado

Los resultados no acompañaron a Berti, quien se vio obligado a renunciar luego de quedar eliminado contra Temperley (perdió 2-0) de la Copa Argentina y perder de local contra Boca Juniors (1-0), por eso la dirigencia del 'Bicho' encontró un técnico que pueda conseguir resultados y asegurar un estilo de juego.

El elegido es Ezequiel Carboni, el ex técnico de Lanús es un DT joven que no logró encontrar resultados con el conjunto granate pero demostró que le puede imponer una imprenta de juego a los equipos y eso es lo que se busca en la Paternal.

El primer indicado por todos y de mucho conocimiento era José Pékerman, pero tras varios llamados y charlas el ex técnico de la selección de Colombia dijo que no. A partir de allí la carrera la corrían sólo dos nombres, Pablo Lavallén y Ezequiel Carboni. Del primero se destacaba su experiencia y del segundo se primordiaba como había logrado jugar con Lanús, a pesar de no haber conseguido resultados. El ex técnico de Belgrano había visto con buenos ojos llegar al conjunto de la Paternal pero tuvo varias diferencias con los dirigentes en el tema contractual, lo cual llevo a inclinarse por Carboni.

La cuenta de Twitter de Argentinos Juniors hizo oficial la contratación del DT con una publicación en la que dice lo siguiente:

#AAAJ Ezequiel Carboni es el nuevo Director Técnico de nuestra Institución.

Firma su contrato por un año y será presentado hoy a las 19 hs en el estadio "Autocrédito Diego Armando Maradona".

¡Bienvenido Ezequiel, el mayor de los éxitos! pic.twitter.com/Jl9vwWek8i — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) 18 de septiembre de 2018

De esta manera, Carboni tendrá revancha luego de su primer experiencia como DT en Lanús tras el paso de Almirón. Ya se ubicaría en el banco de suplentes cuando, este domingo, el 'Bicho' visite a San Martín de Tucumán desde las 11hs.