Edgardo Bauza: “No fue penal”

Por la fecha seis de la Supeliga Argentina de Fútbol se enfrentaron Gimnasia y Esgrima de La Plata y Rosario Central. El partido terminó 1-1, el gol Canalla lo marcó Leonardo Gil de tiro libre, mientras que el gol Tripero lo convirtió Santiago Silva de penal.

Luego del partido, Edgardo Patón Bauza habló en conferencia de prensa y esto decía el entrenador Auriazul: "El equipo estuvo bien parado. Sacamos la ventaja y estábamos bien, si el árbitro no se equivoca en el penal, que no fue y lo vio el solo, al partido lo podríamos haber ganado. Al margen, el equipo hizo un gran esfuerzo y hay que seguir trabajando. No nos pone contentos el empate, pero igualmente sumamos de visitante. Por momentos jugamos mejor y por momentos fuimos superados”.

El director técnico con pasado en San Lorenzo Almagro fue consultado por el penal que el árbitro Fernando Espinoza le dio a Gimnasia. “No fue penal, Caruzzo no lo toca a Silva, se tira y el árbitro cobró un penal que no fue, pero ya está. El partido fue muy intenso, en el segundo tiempo nos costó tener la pelota y los cambios fueron para recuperarla. Después la recuperamos y nos faltó profundidad", indicó.

Al final de la rueda de prensa el entrenador Rosarino dijo también: "Cada jugador entró bien. Arismendi entró en el mediocampo, sabemos lo que puede darle al equipo y queríamos equiparar con altura. Gimnasia tuvo la pelota en el segundo tiempo pero no nos llegaba, estuvo controlado".