Previa Boca Juniors - Gimnasia: a levantar cabeza

Esta noche en el Mario Alberto Kempes se jugará el partido definitivo entre Boca y Gimnasia (LP). El encuentro por los octavos de final dará inicio a las 21:10 por la pantalla de TyC Sports. El Xeneize viene de perder, en La Bombonera, contra River en Superliga por 2-0 mientras que su rival empató 1-1 con Rosario Central.

Luego de perder el Superclásico, Guillermo fue cuestionado por guardar a la mayoría de sus titulares, y hoy apuesta todo para avanzar en esta Copa Argentina. Para este partido, finalmente estará presente la joven estrella, Cristian Pavón, que sufrió un golpe en el tobillo en la jornada del domingo.

Si bien corrió el rumor, existía la posibilidad de que el colombiano Sebastián Villa sea el reemplazante del '7' bravo, el Mellizo se decidió por el ex Talleres. El ex Deportes Tolima no se encuentra entre los once iniciales desde el partido frente a Argentinos Jrs, que terminó en victoria por la mínima con gol de Carlos Izquierdoz.

La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en Superliga cuando el Xeneize, consiguió su segundo título consecutivo. Terminó 2-2 pero aún así los de la Ribera se convirtieron en el primer campeón de la "Superliga Argentina".

Los de Pedro Troglio llegaron a esta instancia ganándole a Olimpo 1-0 y los de Guillermo Barros Schelotto pasaron una dura prueba ante San Martín de Tucumán.

Posibles formaciones

Boca: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Más; Pablo Pérez, Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Mauro Zárate, Edwin Cardona; Darío Benedetto. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Gimnasia LP: Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi, Matías Melluso; Horacio Tijanovich, Fabián Rinaudo, Lorenzo Faravelli, Matías Gómez; Mauro Guevgeozián y Santiago Silva. DT: Pedro Troglio.