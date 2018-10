Festejo por partida quintuple

En el marco de la séptima fecha de la Superliga Argentina, hoy por la noche, River Plate vapuleó como visitante a Lanús y le ganó por 5-1, con goles de Ignacio Scocco, Santiago Sosa, Luciano Lollo, Nicolás De La Cruz y Exequiel Palacios.



En el primer tiempo, el local jugo mejor, ya que llegó varias veces, presionó con éxito en campo rival y manejaba bien la posesión del balón. La primera ocasión de gol fue a los 7 minutos. El Millonario avisó con Ignacio Scocco, quién remato de primera y por arriba del travesaño, luego de un centro por bajo de Jorge Moreira.



La apertura del marcador llegó a los 16 minutos. Lanús puso el 1-0, gracias a Maciel, quién aprovechó un rebote en el área y remató cruzado y por abajo, lo cuál hizo inútil la estirada de Armani para evitar el gol en contra.



Luego de esa acción, el Granate manejó el partido y complicaba a la Banda, hasta que a los 27 minutos llegó el empate. Nacho Scocco aprovechó el pivoteo de cabeza que le dio Nicolás De La Cruz, y casi que en el área chica disparó a portería y puso el 1-1.



Posteriormente, el encuentro se tornó parejo y hubo situaciones de gol para ambos equipos. A los 29, De La Vega hizo una gran jugada individual, en la que gambeteó y dejó en el camino a algunos jugadores del Millonario. Luego de eso, remató al arco y Armani desvió el balón al córner. Mientras que a los 45 minutos, Scocco cabeceó de Palomita, tras un centro aéreo de De La Cruz, y se encontró con una gran respuesta del portero Ibañez, que mandó la pelota al tiro de esquina.



En el segundo tiempo, el visitante mejoró notablemente y pasó por arriba a Lanús. A los 4 minutos del segundo tiempo, De La Cruz pudo haber puesto el 2-1. Tras el pase de Juan Fernando Quintero, el uruguayo quiso colocar el balón por abajo y a la izquierda del arco rival, pero Ibañez atajó muy bien y contuvo la pelota.



El tercer gol del cotejo llegó a los 8 minutos de esta etapa. Santiago Sosa sacó un remate, desde afuera del área, que Ibañez no pudo contener, ya que luego de rebotar la pelota en el poste derecho, le dio en la espalda y se metió dentro del arco. De ese modo, los dirigidos por Marcelo Gallardo se pusieron 2-1 arriba en el resultado.



La ventaja se amplió a los 12, cuando Luciano Lollo puso el 3-1, tras ganar de cabeza, luego de un centro por arriba, ejecutado desde un tiro libre de Quintero. El balón se coló en el ángulo del palo derecho de Ibáñez para el primer gol oficial del ex Racing en La Banda.



En tanto que a los 18 minutos, luego de una jugada de cuatro pases en el área rival, que comenzó y finalizó el uruguayo De La Cruz, el mencionado colocó el 4-1, con un sutil toque a la red, que dejó pintado al portero de Lanús.



El quinto gol llegó a los 25 minutos, por intermedio de Exequiel Palacios, quién tras un pase al medio de Rafaél Borré, el tucumano definió al costado del arquero y puso el 5-1 definitivo en el marcador.



El Millonario llegó a su tercer triunfo consecutivo en el certamen y lleva 30 partidos sin perder de forma oficial. En la próxima fecha de la Superliga, en la cual ya suma 13 puntos, jugará ante Defensa y Justicia. El día y el horario de este partido, todavía no están asignados.

Formaciones

Lanús: Ibáñez; J. Gómez (Di Plácido, min. 58), G. Guerreño, Torsiglieri, Pasquini; Belmonte, Quignon, Maciel; Acosta, Ribas (Coniglio, min. 58) y De La Vega (Pereyra Díaz min. 72). Dt: L. Zubeldía.

River Plate: Armani; Moreira, Martínez Quarta, Lollo, Mayada; Zuculini, E. Pérez (S. Sosa, min. 40), Quintero (Palacios, min. 66), De La Cruz; Mora y Scocco (Borré, min. 66). Dt: M. Gallardo.

Goles: ​1-0, Maciel (Lanús) (min. 16); 1-1, Scocco (River), (min. 27); 1-3; Lollo (River), min. 57; 1-4, De La Cruz (River), min. 63; 1-5, Palacios (River), min. 70.

Árbitro: Diego Abal.

Amonestados: ​Lollo (min. 33) S. Sosa (min. 37).

Expulsados: -

Estadio: Néstor Díaz Pérez "La Fortaleza" (Local Lanús).

Partido correspondiente a la séptima fecha de la Superliga Argentina.

Los goles