Gastón Esmerado: "Hay presiones extrafutbolísticas que me llevaron a tomar la decisión de dejar el cargo"

Luego de la derrota por 3 a 2 ante Arsenal de Sarandí, Gastón Esmerado presentó su renuncia y dejó de ser el DT de Temperley. Este lunes en el Teatro Astral, aseguró: "Los resultados son los que mandan. No arrancamos bien el torneo, pero hubo presiones extrafutbolísticas que me llevaron a tomar la decisión de dejar el cargo".

El ex entrenador del Gasolero manifestó que su equipo no pudo plasmar todo lo bueno que venía mostrando en la Copa Argentina en el Nacional B, y afirmó que, principalmente los últimos dos partidos, el Celeste no tuvo "esa suerte que en el fútbol siempre hay que tener".

"Agropecuario nos empató el partido faltando 20 segundos, y ante Arsenal lo perdimos en el último minuto, luego de dar vuelta dos veces el resultado. Nos da bronca. Estábamos mal anímicamente, y consensuado con mi cuerpo técnico y los dirigentes, decidimos dar un paso al costado para descomprimir, e intentar que los jugadores se liberen", señaló Esmerado.

Por su parte, el Gato expresó que se armó un equipo muy competitivo para luchar por el ascenso a Primera División, principal objetivo del Celeste en la temporada. "Al no sacar buenos resultados en los primeros cuatro partidos, preferí dar un paso al costado", confesó Esmerado, quien le deseó lo mejor a Cristian Aldirico, flamante DT del Gasolero.