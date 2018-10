Bauza: "Cometimos errores que nos costaron goles".

En post de la dura derrota que padeció su equipo en condición de local ante Unión de Santa Fe, el director técnico Edgardo Bauza enfrentó los micrófonos en sala de prensa. El Patón se mostró autocrítico, reconoció el flojo nivel de juego que exhibió Central durante los 90 minutos, y no le quedó más que apuntar a los próximos entrenamientos para intentar revertir la situación.

Hace varios partidos que el Canalla no está a la altura de su rival, sea quien sea. Días atrás, empató con un equipo de la B Nacional en octavos de Copa Argentina, y si el marcador hubiese terminado los 90 minutos con una ventaja para Almagro, era totalmente justo. El partido ante el Tatengue no fue la excepción, y Central volvió a jugar aún peor de lo que venía mostrando en sus recientes apariciones.

El técnico tendrá la ardua tarea de dar vuelta el panorama, y no cuenta con demasiado tiempo para probar alternativas, ya que en las próximas semanas se llevará a cabo los Cuartos de final ante Newell's, y lo ideal sería llegar con una idea de juego, o al menos, un orden táctico que supo mostrar el conjunto de Arroyito en las primeras fechas del torneo local.

Bauza habló en conferencia de prensa con los periodistas presentes que aguardaban la palabra del entrenador Canalla. A continuación te dejamos su testimonio.

"Jugamos muy mal por eso perdimos así. Tuvimos muchos errores defensivos que le facilitaron el trabajo al planteo de Unión. Nosotros no generamos y es uno de los problemas. Cuando uno juega mal, por lo general tiene problemas. No quiero restarle atributos a Unión que hizo un partido ordenado y trabajó bien, pero tiene mucho que ver con los errores que cometimos. La sensación es de mucha bronca, mañana lo vamos a analizar y charlar bien más calmados, pero mucha bronca porque no esperábamos una derrota de esta forma. Unión se defendió mejor y con más gente, pero sabíamos que iban a presionar. Cometimos errores que nos costaron goles y nos costó mucho después jugar para quebrar las dos líneas de ellos. El problema fue que Unión tuvo mucha libertad para jugar adelante porque nosotros no estuvimos cerrados ni seguros. Fue un partido donde no tuvimos casi chances, entonces es un partido para analizar, para pensar y eso nos va a ayudar para poder trabajar. Tenemos partidos importantes por delante y a medida que mejoremos vamos a jugar mejor".