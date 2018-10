El fin de un ciclo que nunca debió comenzar

El pasado domingo fue el comienzo del fin para Lucas Bernardi en Belgrano. Caer derrotado en un clásico siempre le quita algo respaldo a un entrenador, pero hacerlo por goleada y más en este caso, donde el DT nunca contó con el apoyo de la hinchada y ya era muy criticado por la prensa, dejaba prácticamente un solo desenlace para esta historia.

Era una utopía pensar en la continuidad de Bernardi en el Pirata. La dirigencia Celeste decidió removerlo de su cargo, lugar donde solo dirigió seis partidos oficiales con un solo triunfo, cuatro empates y tres derrotas, estas caídas fueron de forma consecutiva en los últimos encuentro que disputó.

Recaerá ahora sobre Jorge Franceschi, y los demás directivos de la institución de Alberdi, no volver a equivocarse con la elección del nuevo entrenador. Ya que el paso del ex jugador de Newell’s en la conducción técnica del Pirata, habla a las claras de un fallo dirigencial ya que, sin hablar con el diario del lunes, Bernardi fue cuestionado desde el día cero en Córdoba tanto por el gran grueso de los hinchas como por parte mayoritaria de la prensa, ya que no se entendía como se contrataba para afrontar un desafío tan duro como la lucha por no descender a un entrenador que no había logrado completar un torneo en ninguno de sus anteriores clubes.

El mayor candidato a la sucesión, y al que la mayoría ya da como nuevo diagramador táctico de Belgrano es Diego Osella, quien fue despedido hace pocos días en el San Luis de Quillota del fútbol chileno por malos resultados, dejándolos en el último lugar de la tabla. Los otros nombres que suenan pero un par de escalones más abajo son los de Alfredo Berti y Juan Manuel Azconzábal.