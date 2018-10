Osella piensa en los pibes

Wilson Altamirano, Santiago Longo, Joaquín Rickemberg, Rodrigo Gómez y Valentín Barbero son los cinco futbolistas de la división reserva que se están haciendo habitués en los entrenamientos del plantel principal desde que Diego Osella se hizo cargo de la conducción técnica de Belgrano de Córdoba.

El caso más significativo es el de Altamirano, ya que el volante central se perfila como posible titular de cara al choque ante Banfield por la novena fecha de la Superliga, ya que el entrenador no podrá contar con Federico Lértora suspendido y posiblemente tampoco esté Gastón Gil Romero, quien sufrió un esguince de rodilla en la práctica del pasado viernes.

Wilson Altamirano se perfila como posible titular. / Foto: MundoD

Cachumba, como es apodado el mediocampista de la categoría 1998, se destaca por la marca, el primer toque y el remate de media distancia. Se hizo conocido al convertirle un gol casi desde mitad de cancha al Milan de Italia en la Viareggio Cup de 2017. Ya integró el banco de suplentes ante Estudiantes de La Plata en la tercera fecha del presente torneo.

Longo es quien comparte el círculo central del campo con Altamirano en reserva, fue promovido al primer equipo por las ausencias ya mencionadas, más la de Martín Rivero, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación de la fractura que sufrió ante River Plate. Este volante es otro exponente de la categoría 1998, más combativo que su compañero. No cuenta con tanto despliegue ofensivo pero si con orden táctico.

Ya en la fase ofensiva tenemos a Rickemberg, quien ya ha debutado en primera ante Rosario Central en diciembre de 2016. Una grave lesión en la rodilla marginó de los flashes del fútbol profesional en su momento a este mediapunta categoría 1999. Pero ya recuperado totalmente de aquella lesión y mostrando un muy buen nivel en los partidos preliminares viene pidiendo pista para volver a primera.

Joaquín Rickemberg quiere volver a Primera. / Foto: BelgranodeCórdoba Oficial

Gómez, es una de las mayores promesas con las que cuenta la cantera Pirata, este extremo que normalmente juega por el costado izquierdo es el apuntado por todos, pero también al que no quiere hacer quemar etapas y tratan de no exponer en demasía, lo que pasa es que este juvenil tiene tan solo 17 años recién cumplidos (categoría 2001). En Alberdi no quiere que suceda lo mismo que en su momento paso con Germán Cochis, quien estaba en boca de todos, siendo sondeado por varios clubes europeos y se terminó yendo del club a deambular por equipos de extremo ascenso italiano en condición de libre y sin debutar en primera.

Este juvenil es la joyita que todos quieren cuidar para que el día de mañana explote, hasta el momento solo ha estado sentado en el banco de suplentes frente al Pincha, en lo que fue la única victoria que acumula Belgrano en el torneo.

El que cierra esta lista en Barbero, el mediocampista devenido en centrodelantero, debutó en primera en junio del año pasado frente a Huracán, luego de eso no volvió a ser tenido en cuenta por los distintos entrenadores que pasaron por Alberdi. A fines de 2017 hubo un sondeo por parte de Boca Juniors para hacerse con la ficha del juvenil categoría 2000, pero todo quedo en la nada y Valentín siguió en la reserva Pirata, donde hoy por hoy es figura.

Valentín Barbero, figura de la reserva, quiere otra chance en primera. / Foto: BelgranodeCórdoba Oficial

Otro juvenil al que Osella planea recuperar es Fabricio Brener, si bien el volante externo siempre estuvo con el plantel superior, ni siquiera formó parte de la lista de concentrados en ningún encuentro del ciclo Bernardi. Brener es otro de los futbolistas de la categoría 1998 que pelea por ganarse un puesto, en estos momentos su competencia es con Leonardo Sequeira y Jonás Aguirre, ya que de los tres, solo dos serán de la partida cuando el árbitro de la orden de comenzar el juego el próximo lunes en el Gigante de Alberdi.