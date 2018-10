En búsqueda de la defensa del título 

Mañana el Monumental se vestirá de gala porque será el primer encuentro de ida por la primera semifinal de la Copa Libertadores y a las 21.45 Víctor Carrillo impartirá justicia para las aspiraciones de River y Gremio. El Tricolor Gaúcho llega al compromiso ante el Millonario después de haber empatado uno a uno contra el Coelho de Belo Horizonte y en esa ocasión Portaluppi alineó un once totalmente alternativo y sin ningún titular para llegar sin problemas a verse las caras con el elenco de Marcelo Gallardo.

En esta edición de Copa Libertadores eliminó a dos escuadras de la Superliga, primero fue el turno de Estudiantes después de haber perdido en condición de visitante dos a uno y en la vuelta el Tricolor venció al Pincha por el mismo resultado, fue todo para el dueño de casa por los penales por cinco a tres. Luego de ese compromiso, en cuartos de final dejó sin problemas en el camino a Atlético Tucumán. En la ida contra el Decano le ganó por dos a cero y en el Arena Do Gremio lo goleó por cuatro a cero.

Mientras que al principio de la competición se quedó con el grupo A con 14 puntos con un saldo de: cuatro partidos ganados (Monagas en los dos oportunidades, Cerro Porteño y Defensor Sporting), dos empatados (Defensor Sporting-ida- y Cerro Porteño-ida-) y en ninguno conoció la derrota. Es el actual defensor de la corona porque levantó el trofeo en la edición pasada y en aquel torneo también eliminó a dos conjuntos del fútbol doméstico: a Godoy Cruz y en el cotejo final le ganó la final a Lanús.

Por otro lado, el equipo de Porto Alegre, llega a Buenos Aires con una duda de último momento y pasa si se recupera o no de su lesión Luan, de buen presente. Tras el entrenamiento de esta mañana realizado en Casa Amarilla, no se confirmó el once que saltará en Ñúñez y de cara a la primera batalla.