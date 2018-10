Madelón: "Le pedí a la gente que me aplauda al equipo"

Después del partido en Santa Fe, habló con la prensa Leonardo Madelón, quien venía de una dulce alegría obtenida la semana pasada con el triunfo por 1-0 en el Diego Armando Maradona ante Argentinos Juniors por la fecha 9 de la Superliga Argentina.

Este sábado, por el torneo local, el sabor fue agrio tras la derrota 3-0 ante Godoy Cruz y con respecto a esto Madelón reconoció: “Primero le pedí a la gente que por favor me aplauda al equipo, casi un año y medio invicto en casa no es usual, le agradezco a la gente, algún día se iba a cortar, nos cortó un equipo que nos ganó bien, más allá del sistema táctico estuvimos mal con la pelota, ellos hicieron el trabajo muy bien”.

El Francés analizó algunos errores de su equipo: “Nosotros también no pudimos hacer nada, si lo empatábamos lo ganábamos, hay que reconocer que nos superaron y cuando uno no juega bien hay que decirlo, estoy agradecido al hincha que vino, que hace el esfuerzo, estamos dolidos con un año y pico sin perder, algún día las rachas se cortan y cuando se cortan pasa eso, que sea una noche mala lo veremos el viernes que viene, me voy también preocupado por la lesión de Mauro Pittón”.

Además, el DT agregó: “Todo fue de Godoy Cruz, la segunda pelota y las divididas, nos ganaron esa posición y tuvimos muchas imprecisiones en jugadores, no voy a hacer nombres, hubo picos bajos, y el técnico puede tener un bajo rendimiento, ustedes me conocen cuando decía que este rival es bravo, veníamos tan bien que no te das cuenta y es uno más para la bolsa, se nos plantaron muy bien y nos terminaron ganando muy bien”.