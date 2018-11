¡Horarios super confirmados!

El Superclásico, lo que debiera vivirse como una fiesta del fútbol única en el mundo por el contexto de definirse un trofeo de la talla de la Copa Libertadores, en estos días, solo ha traído problemas en la organización y suspicacias de ambas partes.

Cuando la Confederación Sudamericana de Fútbol finalmente falló en contra del pedido de Gremio y confirmó a River Plate como finalista, dictaminó que los partidos en la final, debido a motivos de seguridad, se jueguen en horario vespertino y en fin de semana. Esto ya trajo inconvenientes de todos lados: Boca Juniors, al igual que el Millonario, no quería jugar un sábado debido a un pedido expreso de la comunidad judía, que tiene varios abonados en el Xeneize, que debido a su credo no podrían asistir (lo querían pasar al domingo), también de la Superliga hubo protestas, al tener que diagramar las fechas 11, 12 y 13 del campeonato para que no coincidan con las finales (ambas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que contarán con dispositivos policiales numerosos), y hasta intervino el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, para que haya público visitante en ambos cotejos.

Con este panorama complicado, y a pesar de la presión de Daniel Angelici, presidente de Boca, y Rodolfo D´Onofrio, mandamás de River, la Conmebol confirmó que los partidos se jugarán en el día y horario establecidos: la ida, en el estadio Alberto J. Armando, el sábado 10 de noviembre a las 17 hs, y la revancha, el sábado 24 del corrientes mes, en el estadio Antonio Vespucio Liberti, también a las 17 hs. Ambas finales finalizarán de día.

Por otro lado, si bien resta la confirmación oficial, no habrá parcialidad visitante en ninguno de los dos partidos, también obedeciendo a la seguridad y a la negativa expresa de los dos clubes.