Ariel Holan: “Tenemos que recapitular rápidamente el partido de hoy”

Apesadumbrado por la derrota contra Lanús, Ariel Holan explicó: “No jugamos bien, pero no fue una cuestión de actitud”. El equipo jugó muy mal, estuvo inconexo, no tuvo variantes, le faltó velocidad en el medio y eso imposibilito la tarea de los delanteros.

El equipo estuvo inconexo. Imagen: @Independiente

Por ello cuando le consultaron sobre cuales eran sus sensaciones del partido manifestó, el DT de Independiente analizó: “No tuvimos la frescura de otros partidos. Creo que no jugamos bien, pero no creo que haya sido una cuestión de actitud; no corrimos bien. No quiero buscar excusas, no jugamos bien”.

Ayer, el equipo por momentos fue el del comienzo de esta temporada, muy lentos Hernández y Gaibor, y además muy contenido Bustos, lugar que eligió toda la noche Lanús para hacer daño.

En el segundo tiempo, cuando el partido pedía cambios, Holan hizo ingresar a Benítez por Gaibor (volvió a ser el de los primeros partidos), a Ceruti por Silvio Romero y el chileno Silva, en el cambio más cuestionado, por Domingo. Por ello el técnico manifestó: “Los cambios juntos se debieron a que vi que no estábamos en el partido. No tuvimos la frescura de otros partidos”.

Los tres cambios para cambiar el juego. Imagen: @Independiente

"En el primer tiempo no tuvimos el volumen de juego que yo pretendo y en el segundo tiempo, cuando teníamos el partido controlado, llegó esa jugada desafortunada, que fue la única que tuvo Lanús”, continuó con su pensamiento el entrenador. Esta vez el técnico no tuvo claro el partido, ya que nunca tuvo el control de las acciones y el mediocampo de Lanús mucho más fresco, donde continuamente generó situaciones de peligro.

Lo del uruguayo Silva y Campaña, fue un caso aparte, ambos con una irresponsabilidad notable, y volviendo la defensa a perder un partido como lo hicieron contra Atlético Tucumán.

Holan pidió mirar para adelante, que se viene Boca: “El próximo fin de semana tendremos un partido lindo para jugar, de locales. Tenemos que recapitular rápidamente el partido de hoy”.

“A todos los que nos gusta el deporte y principalmente, el fútbol, estos hechos de violencia nos duelen. A nosotros nos pasó una situación similar en Brasil, esto va más allá de las diferentes entidades y la CONMEBOL”, culminó al ser consultado por los hechos ocurridos en el River – Boca.

Con la vuelta de Mesa y Benítez, Independiente puede volver a tener esa frescura adelante, pero también deberá, analizar bien Holan, si continúa con Gaibor y Hernández en el medio, o hace un doble cinco de marca con el chileno Silva y Domingo, para pelearle el partido a Boca.