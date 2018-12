¡Histórico! ¡Rosario Central campeón por primera vez de la Copa Argentina!

¡Final de Copa en el Malvinas Argentinas! ¡Final de Copa Argentina 2018! El partido más importante de este certamen por fin se hace presente. Aquí están, estos son, los equipos que pelearán por quedarse con el segundo trofeo de más renombre a nivel local, luego de la Superliga: Rosario Central y Gimnasia de La Plata. Gimnasia llegó por primera vez a la final, mientras que los rosarinos ya con esta suman 4 finales.

Los Canallas perdieron las 3 anteriores. En 2014 cayeron ante Huracán por penales. En 2015 perdieron contra Boca, con polémica por un arbitraje desastroso de Diego Ceballos. En 2016 perdieron 4-3 contra River con otro polémico arbitraje. Ahora en 2018, Central verá si la cuarta es la vencida. Gimnasia verá si por primera vez alza un título realmente importante en su historia, ya que tiene apenas dos títulos oficiales en la era profesional pero son de torneos que se jugaron de manera aislada.

Láseres y gauchos en la ceremonia de cierre. Los bombos son los protagonistas del show. Ahora suenan diferentes artistas, como Axel y su canción Somos uno. También Gustavo Cerati, en representación de Soda Stereo, con En La Ciudad de la Furia. También No voy en tren de Charly García, suena en el estadio. A rodar mi vida, de Fito Paez, también se hace presente. Ciro Martinez, con Antes y Después, aparece un rato y luego vuelve a sonar el repiqueteo de bombos tras ese lapsus de rock nacional. Luego de esto, sale la terna arbitral con Patricio Loustau a la cabeza y luego los dos equipos, juntos, con fuegos artificiales que hacen su aparición en el cielo. Va a comenzar la fiesta del fútbol: la final de la Copa Argentina 2018. Pero antes, suena el Himno Nacional Argentino, cantado por un coro de niñas. También cantan los jugadores argentinos y canta el estadio. Aplauso cerrado. Da la orden el referí y arranca la final.

En 15 minutos no pasó nada trascendente. Solo a los 6 minutos hubo un intento de GELP representado por un tiro desde afuera del área tirado por el paraguayo Victor Ayala. Sacando ese intento, no hubo ninguna situación clara de gol. Rosario Central estaba largo, no podían conectarse los jugadores a través de los pases porque estaban muy distanciados y debían recurrir a pelotazos que lograban capitalizar los platenses, quienes se hacían los dueños del esférico debido al casi nulo juego que podía realizar Central. Pero los platenses, cuando avanzaban, se encontraban con los firmes centrales Canallas, entonces no llegaban a preocupar a Jeremías Ledesma. Dicho esto, se entiende por qué la final estaba siendo sosa.

A los 19 minutos, llegó el grito sagrado: gol de Rosario Central, Fernando Zampedri. La jugada fue así: llegó un centro lanzado por Ortigoza al área de GELP, cabecea Camacho, la pelota le queda flotando a Zampedri, que prueba una media chilena. Su tiro da en el palo. En el rebote, la pelota queda boyando en el área chica pero los centrales de GELP, incómodos por la presión de los rosarinos, no llegan a poder revolearla. Entonces fue el mismo Zampedri quien terminó empujando la pelota al fondo de la red, con un su pié derecho. Cabe aclarar que Zampedri estaba al borde del offside cuando recibió el pase de cabeza de Camacho, en su primer disparo que dio en el palo y que luego terminó siendo lo que posibilitó su gol en el rebote. Abierto el marcador, los nervios aumentan en los platenses, la calma y la confianza reina en los del Patón Bauza.

Tras el gol, el partido volvió a su normalidad: muchas faltas, mucho roce, poco juego, poco fútbol. Poco fútbol agradable a la vista, por lo menos. Agradable a la vista de alguien que quiere ver llegadas, goles, jugadas interesantes, muchos toques en posición de ataque, etcétera. El partido sumó amonestados de los dos lados y nada más. No hubo jugadas claras de gol para ninguno de los dos tras el gol. Y el primer tiempo terminó a los 47 minutos debido a que Loustau añadió 2 minutos. Y terminó con Central, yéndose al descanso, ganando 1-0 con el tanto de Zampedri. Aquí no pasó mucho más.

Pita Loustau y arranca la segunda mitad. A los 6 minutos del segundo tiempo, el partido tuvo otro gol: ¡Gol de Faravelli! Gol de Gimnasia, gracias a un contraataque encabezado por El Tanque Silva, quien soltó la pelota a la derecha para Comba, Comba tiró el pase raso hacia atrás para Faravelli y fue Faravelli quien remató con furia al centro del arco defendido tibiamente por Ledesma. El score, ahora estaba igualado, 1-1. El partido se empieza a poner un poco más interesante, porque no pasaba nada. Se podría decir que hubo 100% de efectividad en ambos equipos: hasta aquí, las chances que tuvieron las metieron.

A los 31 del segundo tiempo, gran salto y gran cabezazo de Silva tras la ejecución del córner derecho para GELP. Tapó Ledesma ya que la pelota fue fuerte pero a su posición, al centro del arco. La única jugada de peligro después del gol. Tras eso, rápidamente, un latigazo de zurda de Marco Ruben intimidó a los platenses, sin embargo, no pasó a mayores. Parecía que el partido, a pesar de estas dos chances, iba derechito a los penales. Tras esto, Gimnasia seguía con la pelota pero sin poder penetrar la defensa rosarina. A veces, buscando con remates desde afuera del área, pero no eran dañinos. Pato añadió 4 minutos más, pero nada más paso. ¿Entonces? ¡Entonces la Copa se definirá por penales!

Tanto Rosario como Gimnasia llegaron a la final eliminando a Temperley y a River respectivamente desde los 12 pasos. Ahora, entre ellos, deberán resolver quien se queda con la Copa Argentina 2018. “Con confianza, ¡Lo vamos a ganar!” arenga emocionado Pedro Troglio a sus futbolistas de GELP. Bauza, más tranquilo, congrega a todos en un círculo y también emite palabras de aliento para los muchachos de CARC. ¡Se viene la tanda!

Arranca la serie. Se patea en el arco donde está toda la gente de Rosario Central. Y también arranca rematando Rosario Central con un especialista en la materia, Néstor Ortigoza. Frente a frente con Martín Arias. Va Ortigoza y… ¡Gol de Central! 1-0 Los Canallas. Ahora le toca a Silva en GELP, va Santiago y… ¡Afuera! La tiró por arriba del travesaño.

Va Ruben, para Central: gol. Va Guanini, para GELP: ¡Tapó Ledesma, a su derecha!, 2-0 ganaba CARC. Va Parot, para empezar a sentenciar la historia y… ¡Gol de Central! 3-0. Va Hurtado en GELP, penal súper caliente: lanza y… gol de GELP. Una vida más, pero ahora le toca a Caruzzo, que si la mete sale campeón Rosario. Va Caruzzo y… ¡Gol de Rosario Central!

¡Rosario Central campeón por primera vez de la Copa Argentina! Luego de 3 grandes decepciones, la cuarta ocasión fue la vencida: ¡Rosario Central, de la mano del Patón Bauza, es el campeón de la Copa Argentina 2018! Ah, y de esta manera, clasifican a la Copa Libertadores 2019, un nuevo sueño en marcha para los rosarinos.

Síntesis

Formaciones

Gimnasia (4-3-3): Alexis Martín Arias, Víctor Ayala, Manuel Guanini, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Lorenzo Faravelli, Fabián Rinaudo ©, Lucas Licht; Maximiliano Comba, Santiago Silva y Horacio Tijanovich. DT: Pedro Troglio.

Rosario Central (4-2-2-2): Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Oscar Cabezas, Alfonso Parot; Néstor Ortigoza y Leonardo Gil; Washington Camacho y Federico Carrizo; Marco Ruben © y Fernando Zampedri. DT: Edgardo Bauza.

Cambios: Hurtado por Tijanovich (GELP) a los 0’ ST. Ojeda por Gil (CARC) a los 7’ ST. Herrera por Zampedri (CARC) a los 15’ ST. Gomez por Licht (GELP) a los 29’ ST. Gutierrez por Faravelli (GELP) a los 34’ ST. Lioi por Camacho (CARC) a los 38’ ST.

No ingresaron en Gimnasia: Moyano, Oreja, Cataldi y Monti.

No ingresaron en Central: Ayala, Lovera, Ortiz y Arismendi.

Amonestados: Faravelli (GELP) a los 10’ PT. Gil (CARC) y Guanini (GELP) a los 29’ PT. Cabezas (CARC) a los 43’ PT. Bettini (CARC) a los 46’ PT. Licht (GELP) a los 15’ ST.

Goles: Zampedri, a los 19’ PT (CARC). Faravelli, a los 6’ ST (GELP).

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).