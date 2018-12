Puntajes de la final de la Copa Argentina

Jeremías Ledesma (10) La figura. Clave para mantener el 1-1 y desisivo al atajar el remate de Guanini en la definición por penales. Mérito del arquero canalla la consagración del campeonato.

Alfonso Parot (6,50) De buen partido pese a no tener tantas apariciones. Jugo la final con el corazón. Además convirtió un penal.

Matias Caruzzo (8) Sigue demostrando ser el líder defensivo. Aunque hubo bastantes complicaciones en la defensa fue el más ordenado. Despejó varias pelotas y convirtió el último penal para que todo el pueblo canalla festeje el campeonato.

Oscar Cabezas (4,50) No tuvo un buen partido. En el momento que le llegaba la pelota no sabía que hacer y la perdía, muchos de sus errores complicaron al equipo. No estuvo a la altura a la hora de defender.

Gonzalo Bettini (6) No mostró tener complicaciones con su marca ya que la mayoría de los duelos los ganó. Se lo noto muy firme

Washington Camacho (3) A pesar de terminar el partido con un desgarro, no hay un juego óptimo que acompañe al equipo.

Leonardo Gil (5,50) Aunque haya llegado con lo justo a la final, no se notó su 100%. Perdio la pelota con a la final, no se notó su 100%. Perdio la pelota con facilidad en mitad de cancha y así fue como Gimnasia anotó un gol. No estaba para jugar y fue notable.

Nestor Ortigoza (3,50) De todos fue el que menos gustó y no demostró estar a la altura de una final. Perdió varios duelos pero se noto su personalidad a la hora de reclamarle la falta contra Silva. Lo más rescatable: el penal convertido.

Federico Carrizo (6,50) Mantuvo un muy buen ritmo durante todo el partido. Busco, corrió y se mostraba para jugar por la banda.

Fernando Zampedri (6) Marcó el gol de Central y hasta que debió abandonar el campo de juego tuvo varias claras de gol que ponían en alerta al equipo rival.

Marco Ruben (5) Es el capitán y está atento a todas las jugadas. No falló en el penal.

Emmanuel Ojeda (7) Cumplió . Fue correcto a la hora de distribuir el juego, mostrarse y cambiar de lado.

Germán Herrera (-) Mostró su acción y preponderancia de siempre pero no pudo llegar a generar acciones de riesgo para El Lobo.

Andres Lioi (-) Jugó muy poco para ser calificado

Edgardo Bauza (6) Ni el esquema táctico ni el juego le basto para ganar el partido en cancha. Central se consagra campeón por penales sin jugar bien.