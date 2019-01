Entrevista a Facundo Zabala: “Espero una vez jugar en el Gigante”

Hace un par de semanas se mencionaba la posibilidad de que Facundo Zabala se vaya a jugar la próxima temporada en la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. Finalmente se dio la posibilidad de que el marcador de punta por izquierda dejé Rosario Central para unirse al equipo que dirige hoy en día Luis Diego Arnáez. Zabala, además de estar presente en la inferiores Canallas, también tuvo un paso por las divisiones menores del Club italiano Catania. En un mano a mano con VAVEL, se refirió a estos temas y muchos más.

- ¿Conoces algo sobre de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica?

- Sabía algo desde que jugó un amistoso con Central, no me intereso mucho saber desde ese entonces una vez que me entere lo mío si busque me contaron, y uno de los mejores que hay en Costa Rica. Por lo que se y vi en las redes es muy buen club. Pero Central no deja ser el más grande siempre.

- ¿Qué nos podes contar sobre tu paso en la Catania de Italia?

- Fue una de las mejores experiencia de mi vida, por ciertas cosas no me pude quedar pero me sirvió mucho a mí. Mis papas se iban a trabajar a España digamos a probar suerte yo tengo familia por parte de mi mamá y tengo a mi hermana, ellos no me querían dejar acá y yo no estaba preparado para quedarme solo, una vez que llegue allá a España era obvio que iba a querer jugar por medio de un amigo de mi hermano que me había visto jugar me hizo la mano para ir y me fue muy bien más de lo que esperaba. Fui a mitad año del 2017 estuve dos meses que era lo que duraba la pretemporada.

- ¿Cómo es José Luis “el Puma” Rodríguez como entrenador?

- Es un entrenador alegre que te quiere inculcar cosas buenas todo el tiempo y te ayuda a no cometer errores que por ahí el en su carrera de fútbol cometió, pero muy buen técnico para mi gusto, y vive los partidos como si nos estaría jugando el!

- ¿Pudiste hablar con Cristian González antes de tu partida al fútbol costarricense?

- No no, porqué esto me salió en vacaciones no tuve la posibilidad de hablar antes de irme a la Liga Deportiva Alajuelense.

- ¿Tuviste la posibilidad de hablar con Edgardo Bauza?

- No nunca lo he visto. Me hubiese encantando hablar con él, pero hablar nunca tuve la posibilidad.

- ¿Entrenaste con Primera División?

- No nunca he ido a hacer fútbol pero con mi categoría o por ahí mezclado con la división reserva que dirige Cristián.

- ¿Que nos podes contar sobre el juego que tienen Gastón Ávila y Alan Marinelli?

- Tienen una condición extraordinaria, Ávila tiene una presencia muy buena, unos de los mejores centrales que vi en Central y Alan tiene una velocidad y agresividad que mis pocos tienen en el fútbol, y sobre todo eso tienen el potrero que tiene que tener un jugador de fútbol

¿Qué sensaciones tuviste cuando jugaste el partido en el Gigante de Arroyito contra Estudiantes?

Fue unas de las mejores que sentí una motivación distinta era un sueño ya pisar esa cancha. Dios quiera que lo pueda hacer alguna vez en el club que sea.