Previa Huracán-Rosario Central: vuelve el fútbol

Por la fecha número 16 de la Superliga Argentina de Fútbol 2018-2019, “El Globo” recibe en el estadio Tomás Adolfo Ducó al Canalla en la reanudación del torneo argentino. Con el arbitraje de Jorge Baliño, el encuentro se podrá ver en la señal de TNT Sports -el partido va ser liberado por un convenio que hicieron Under Armour- (la nueva marca deportiva que va vestir a Rosario Central) para que los hinchas Canallas pueden ver la nueva camiseta Auriazul de este 2019.

Huracán de Parque Patricios tiene tres refuerzos para este 2019, ellos son: Lucas Barrios, Javier Mendoza y Anthony Domingo Silva. Pero el equipo dirigido tácticamente por Antonio Mohamed también tiene bajas en este mercado de pases y ellas son: Marcos Díaz, Mauro Bogado, Fernando Coniglio, Rodrigo Faust, Diego Mendoza, Gabriel Guerra y Lucas Campana.

Por el lado de Rosario Central, que afrontará en este 2019 varias competencias, tiene seis refuerzos y ellos son: Fabián Rinaudo, Jarlan Barrera, Agustín Allione, Claudio Riaño, Duván Vergara y Nahuel Molina Lucero. Pero al igual que “El Globo” de Parque Patricios también tiene bajas el Canalla de Edgardo Bauza, estos son los futbolistas que la institución Auriazul en este verano: Marco Ruben, Federico Carrizo, Nahuel Gómez, Diego Arismendi, José Luis Fernández y Agustín Maziero.

Hablaron los refuerzos en la previa

El nuevo delantero de Huracán para este 2019, habló en la previa al partido con Rosario Central por la fecha 16 de la Superliga y esto decía el ex delantero de Instituto de Córdoba: “Estoy muy feliz de estar acá. Es un paso muy importante para mi carrera. Es una revancha para tratar de destacarme y estoy muy contento, porque Huracán está peleando el torneo, y va a jugar la Copa Libertadores. Me encontré con un grupo muy lindo, que a veces es difícil de encontrar. Pude acoplarme rápidamente gracias a ellos, y eso me hizo sentir muy bien”.

Por el lado de Rosario Central, el que habló con la prensa fue Duván Vergara, y esto decía el volante creativo de Envigado de Colombia en la rueda de prensa que se realizó ayer en el predio de Arroyo Seco: "Primero que todo estoy agradecido con dios que me está dando esta linda oportunidad, segundo al Club Envigado y sus dirigentes, a mis padres y ahora a Cetto, al Presidente y a los directivos que confiaron en mí. Espero devolver todo eso en la cancha. Espero que la hinchada se enamore de mi fútbol, quiero traer a Argentina lo que vengo haciendo hace 3 años en Colombia. Tenía varias opciones y el club me dijo que quería lo mejor para mí y me dijeron que ésta era la mejor opción".

También, el volante creativo de 22 años se refirió en la conferencia al apodo que el tiene: "Mi jugador a seguir es Neymar. Cuando hago un gol bailo champeta y por eso me quedó el apodo. Me caracterizo por ser muy fuerte en el 1 contra 1, cada vez que tenga la oportunidad en el último cuarto de cancha voy a encarar. Me puedo mover por los dos lados, me sacaron de delantero central en Envigado por mi estatura, pero conozco también esa posición".

Concentrados

El domingo pasado, Huracán empató cero a cero con San Lorenzo de Almagro en condición de visitante. Para este partido contra la Academia Rosarina, el ex entrenador del Celta de Vigo no incluyó a Mauro Bogado, que es nuevo de refuerzo de San Martin de San Juan.

Por el lado de Rosario Central, Edgardo Bauza solo puede utilizar cuatro de los seis refuerzos que llegaron al Canalla en este verano. Ósea están en la nómina Fabián Rinaudo, Jarlan Barrera, Agustín Allione y Claudio Riaño. Los que no están son Duván Vergara y Nahuel Molina Lucero, todavía no llegaron a la institución Auriazul las habitaciones de estos futbolistas.

Ganó Huracán en la Reserva

Rosario Central cayó 3 a 1 ante Huracán. Los goles del local fueron convertidos por Paradiso, Ramírez y Cordero, Retamal había marcado el empate transitorio para el Canalla. Los once Globito fueron: Mendive; Zelaya, Ibanez, Valente, Minniceli; Hezze, Paradiso, Romano, Cordero, Maidana, Casco. Y los once futbolistas que eligió Cristian González en el día de ayer fueron: Miño; Antúnes, Giménez, Almada y Ávila; Ojeda y Sangiovani; Migone, Palavecino y Pereyra; Retamal.

Historial

Huracán y Rosario Central se enfrentaron en 142 partidos, en donde “El Globo” ganó 46 veces, el Canalla 42 veces y empataron en 36 oportunidades.

La última vez que se enfrentaron en el estadio Tomás Adolfo Ducó fue victoria para Rosario Central por tres a dos, los goles del Canalla los marcaron Fernando Zampedri, Germán Herrera y Joaquín Pereyra. Mientras que los goles del “Globito” los hizo Israel Damonte.

Probables formaciones

Huracán: Anthony Domingo Silva; Christian Chimino, Saúl Salcedo, Federico Mancinelli, Carlos Araujo; Andrés Roa, Iván Rossi, Israel Damonte, Carlos Auzqui; Lucas Gamba y Lucas Barrios. Director técnico: Antonio Mohamed.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, óscar Cabezas, Alfonso Parot; Diego Becker, Fabián Rinaudo, Néstor Ortigoza, Jonás Aguirre; Jarlan Barrera y Germán Herrera o Claudio Riaño. Director técnico: Edgardo Bauza.