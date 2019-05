Carlos Tevez: "Dimos un paso hacia adelante"

Boca Juniors volvió a ser campeón. En el estadio Malvinas Argentinas, el Xeneize igualó sin goles ante Rosario Central pero lo venció en la definición por penales por 5-4 y se quedó con la Supercopa Argentina. De esta manera, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro llegó a su título nº68.

Luego de la consagración en tierras mendocinas, varios jugadores brindaron su testimonio y expresaron su felicidad por lo obtenido. Carlos Tevez fue uno de ellos y analizó: "Era un peso muy grande para mí esta final. Hago todo lo posible para que a Boca le vaya bien, pero si juego soy un problema y si no juego también. Venimos con una mochila muy compleja y muy grande. Teníamos que ganarlo así, sufriendo. Y por suerte la ganamos. Estos partidos nos están costando, pero dimos un paso hacia delante”.

"Fuimos muy superiores pero la pelota no entraba. Cuando no entra, los rivales te hacen los goles. Cuando nos juntamos antes de patear los penales, dijimos que no había que perdonarlos. Que había que asegurar los tiros", prosiguió Carlitos.

El Apache fue uno de los encargados de anotar en la serie de penales. El ex Juventus se refirió a su remate y allí describió: "Iba decidido a romperle el arco y no dejé que una mínima duda me quitara de foco. En ese momento se te vienen muchas cosas a la cabeza. He errado muchos penales por cambiar a último momento. Tenía que estar más seguro que nunca".

Otro de los que anotó en la definición por penales fue Darío Benedetto. El “Pipa” también se mostró feliz por el título y analizó: "Necesitábamos festejar. El equipo está haciendo el esfuerzo partido a partido. Estábamos esperando este encuentro para dejar atrás cosas que vivimos antes. Se lo debemos a la gente también".

Foto: Maxi Failla / Olé

"Parece que si no sufríamos no íbamos a festejar. Lo estuvimos por ganar y no se pudo dar pero después tuvimos los penales y lo ganamos. Se tuvo que dar de la manera que se dio. Somos campeones y ahora a festejar. Ojalá que éste sea un punto de partida para todo lo que viene”, agregó el delantero.