Tensión en Godoy Cruz: "No depende de mi"

Momentos de tensión y nerviosismo se viven en los pasillos de la "Bodega", luego de haber trascendido la posibilidad de la repentina salida del director técnico a raíz de que Godoy Cruz quedara fuera de la Copa Libertadores y con 3 derrotas consecutivas en el torneo argentino.

Al respecto, Lucas Bernardi se pronunció sobre su continuidad en el club y manifestó: "Sinceramente no depende de mi. Si es por mi, eso no se discutiría. En este caso no hay una respuesta que yo pudiese dar en este momento. En mi caso sí, sigo siendo el entrenador de Godoy Cruz. Es lo trascendido, no depende de otras cosas. Es lo único que puedo decir", expresó el entrenador que no disipó las dudas en su totalidad.

Más tarde, continuó haciendo referencia al plantel juvenil que dirige: "Es una pena que los chicos estén pasando por este momento... El partido del otro día con Arsenal nos pone en un lugar incómodo. Es una cancha difícil, un partido trabado, de segunda pelota. No creo que haya sido una derrota, me parece que por ahí al empate le quedaba bien al partido".

Lo cierto, es que el contexto del equipo no acompaña el presente, puesto que en poco tiempo el conjunto mendocino sufrió innumerables altas y bajas y debió competir de manera simultánea la Copa Argentina, Libertadores y la Superliga. El rosarino volvió a manifestarse sobre la derrota ante Palmeiras. "Hicimos un buen papel ante un gran rival. Yo creo que lo complica la situación fue el resultado que tuvimos en Mendoza el otro día con Arsenal" y prosiguió respecto del análisis frente a Atlético Tucumán: "En el primer tiempo nos faltó el pase final, tuvimos ocasiones. Nos faltó encontrar el pase en el momento justo. Pusimos varias veces a Juan (por Andrada) frente al arquero. El segundo tiempo fue mas trabado. No pudimos encontrar las contras que habíamos encontrado en el primer tiempo. Creo que también hubieron varias faltas que el árbitro no nos termino ayudando, en la falta en la que Miguel (por Jacquet) termina expulsado hay una mano de Ariel Rojas, hay un contragolpe. No lo tomo como una excusa, es el desarrollo del partido y dentro de ese desarrollo nos faltó el ultimo pase para tener mejores ocasiones", analizó.

Luego, se manifestó sobre el debut de Miguel Jacquet y Gabriel Alanis: "Es un plantel nuevo, Miguel hizo un buen partido. La falta de la expulsión no la alcanzo a ver bien, si es falta o creo que toca la pelota. Hubo bastantes faltas similares para nosotros. Tenemos un plantel joven, nuevo, con algunos chicos que todavía siguen fuera de la cancha, pero tiene mucho futuro".

Finalmente, comentó el punto a desarrollar en Godoy Cruz: "Nos falta la posibilidad de que entren las nuestras y no entren las de ellos".