"Papu" Gómez: "Hay que pulir los detalles antes de ir a Qatar"

La selección Argentina está pasando un gran momento. Luego del recambio post-mundial 2018, la llegada de Scaloni, y la sucesión de buenos resultados, se fue generando un maravilloso clima dentro del plantel de la selección, incluso fuera de ella también.

Llegó el gran título frente a Brasil en la Copa América 2021 y también la "Finalíssima" vs Italia, vigente campeón de la Eurocopa. Esto trajo aparejado una ilusión mundialista como pocas veces se vio en el país.

En esta fecha FIFA, el combinado argentino tendrá los últimos amistosos antes de ir al mundial. Honduras y Jamaica serán los rivales.

En la previa del primer choque, mañana a las 21:00 (hora Argentina) frente a Honduras, el "Papu" Gómez dialogó con un programa radial argentino y dejó algunos detalles y perlitas sobre la selección.

La palabra de Alejandro Gómez

Sobre el famoso "club de amigos" de hace unos años y en comparación a como se llevan hoy entre los jugadores, afirmó: "Pasa siempre lo mismo y pasa en todos lados, mandan los resultados. Acá un poco pasó eso, no tengo ninguna duda de que antes cuando se decía el club de amigos era realmente porque había amigos como lo hay hoy en día, pero lamentablemente no pudieron coronarlo con un título. Nosotros tuvimos la suerte de que si y tenemos el invicto también, se dieron un montón de factores que hace que no se hable de eso, pero antes estoy seguro que la pasaban bien pero perdieron esas finales y no se les pudo dar y ahí vinieron las críticas".

También se le consultó por la forma de ser de Messi en el grupo y las concentraciones, esto expresó: "Leo con nosotros es uno más, creo que el también está en otra etapa de su vida, más maduro, más grande, tal vez con otro rol dentro del grupo y bueno, también le tocó un personaje como Rodri (De Paul) o yo, que lo tratamos de una manera distinta, pero el también se deja tratar y eso es importante. Es jodón, tiene su manera de hacer humor, diferente a nosotros".

Por último, también se refirió al tema de la salud de los jugadores ahora que estamos cerca de la cita mundialista, aseguró que "es un año atípico" porque todos los jugadores intentan "estar en el club y a la par tenés la cabeza en el Mundial". También sentenció: "Cuidarse no significa no arriesgar, pero si alguno está con molestias hay que recuperarse".